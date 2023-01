Nieuwe fiets- en wandelbrug van 200 m lang verbindt Suikerpark Veurne met historisch stadscentrum

Het is nog even wachten op de goedkeuring van de West-Vlaamse deputatie, maar als alles volgens plan verloopt wordt de imposante nieuwe fiets- en wandelbrug die het Suikerpark met de historische stadskern van Veurne zal verbinden, een echte eyecatcher.

Na een selectieprocedure van bijna 21 maanden heeft het College van Burgemeester en Schepenen het team ZJA, Omgeving, Mouton, HP Engineers, Furnibo en Persyn aangesteld om de fiets- en wandelbrug over de gewestweg N39b (Vaartstraat) en het Lokanaal te bouwen.

Rechtstreekse aansluiting

Burgemeester Peter Roose: “Die nieuwe brug van zo’n 200 m lang zal op een veilige manier het historisch stadscentrum met het Suikerpark. Het ontwerp voor de burg werd geselecteerd door een projectstuurgroep, bestaande uit een delegatie van onze gemeenteraad, administratie Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, het provinciebestuur, de WVI en private partners. Het winnende team werkte een voorstel uit van een brug met een slank profiel. Dat zorgt voor een natuurlijke inplanting in de omgeving, en er wordt rekening gehouden met de privacy van de assistentiewoningen en ook de bomen op het middeneiland blijven behouden. Heel concreet is er een rechtstreekse aansluiting met de voorziening en fietsers en wandelaars zullen langs de kruinen van de bomen passeren.”

“De steunpunten van de brug zijn zo rank mogelijk ontworpen. Zo blijven de zichtlijnen zoveel mogelijk vrij. Op het middeneiland komt er een 3-zijdig kruispunt, waardoor fietsers zowel richting het centrum als richting het zuiden vlot hun route kunnen vervolgen. Het fiets- en wandelpad steekt diagonaal de Zuidburgweg over zodat de fietsers afstand krijgen van de bebouwing aan de noordzijde van de groenstrook. Zo krijgen fietsers meer overzicht en een meer ruimtelijke fietservaring, en de dalende fietser is beter zichtbaar voor automobilisten. De lengte van de brug op pijlers bedraagt ongeveer 200 m. De vrije hoogte aan de Vaartstraat is ongeveer 4,56 m, en dat is tegelijk het hoogste punt van de brug”, vult schepen Anne Dequidt (Openbaar Domein) aan.

Veilig fietsverkeer

“De brug volgt de natuurlijke glooiing van het maaiveld en maakt ruimte voor een wadi die het regenwater van de brug opvangt. Door de compacte bochten blijft er ruimte voor bomen en heesters die als filter voor privacy fungeren voor de omwonenden. In de nieuwe omgevingsaanleg zijn onder andere zeven extra bomen voorzien. De brug is een constructie van staal en beton. In de eerste plaats is er een gelaste stalen koker die een betonnen dek draagt. De ledarmaturen worden ingewerkt in de reling aan de buitenzijde van de brug, waardoor enkel het brugdek wordt verlicht. Het zal een echte beleving worden om te fietsen en te wandelen over deze brug die de verbinding zal vormen tussen ons historisch centrum, de Suikerwijk en het achterliggende hinterland. Een boost voor veilig fietsverkeer!”

Zomervakantie 2024

De kostprijs van de brug bedraagt 3,6 miljoen euro (inclusief btw). De Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen, Stad Veurne en meerdere private partners delen de kosten. De bouw van de onderdelen en de montage van de brug zou tegen de zomervakantie van 2024 klaar moeten zijn.

Burgemeester Peter Roose besluit: “De bouw en montage van de fiets- en wandelbrug wordt een symbolische landmark in onze stad tussen oud en nieuw, maar is ook de parel op de kroon van het vernieuwd fietsbeleid”. (MVQ)