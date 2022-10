Nieuwe campagne ‘We ZIEN junder gèrn’ in Bredene

Het is tijdens de donkere maanden een jaarlijks weerkerend fenomeen: fietsers zonder verlichting op de baan. “Uit controles blijkt dat in 1 op de 5 gevallen de fietsverlichting niet orde is. We gaan daarom de komende maanden sterk toezien op het gebruik van het fietslicht”, aldus burgemeester Steve Vandenberghe, die hiermee gevolg geeft aan de Verplicht Verlicht-campagne van de provinciegouverneur.

De nieuwe campagne van het gemeentebestuur focust op de zichtbaarheid van fietsers tijdens de donkere dagen. “We willen eerst sensibiliseren maar nadien volgt onherroepelijk een repressieve fase, waarbij het niet gebruiken van de fietsverlichting en technische mankementen aan de fiets centraal zullen staan”, verwittigt burgemeester Steve Vandenberghe.

De komende maanden zal het gemeentebestuur samen met de lokale politiezone controles op een goede fietsverlichting uitvoeren aan de schoolpoort en er komen ook heel wat controles in de straat. “Voor de campagne hebben we gekozen voor een ludieke slogan in ons lokaal dialect: ‘We ZIEN junder gèrn (mè lucht en veste an)’. Herkenbaar en tegelijk willen we de fietsers de boodschap geven dat we hen ook echt graag zién. Dat mag zowel letterlijk als figuurlijk worden genomen, want we zien onze inwoners graag. Maar ze moeten ook zorgen dat ze gezien worden in het verkeer. Dat kan enkel als hun fietslicht werkt én ze bij voorkeur een fluohesje dragen.” De campagneborden met reflecterende tekst, 25 in totaal, krijgen een plaats langs verschillende fietspaden in Bredene.

Eerste fietsstraat

“Samen met de lokale politie bekijken we de fietsen aan de schoolpoort met behulp van een controlekaart. De controles zijn niet verplicht, maar wie de fiets laat controleren krijgt als beloning een fluohesje van Bredene”, gaat de burgemeester verder.

Na een eerste campagne aan de poort van basisschool De Zandlopertjes (Centrumplein) bleek dat van de nagenoeg 50 gecontroleerde fietsen een kleine helft mankementen vertoonde.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 24 oktober werd duidelijk dat Bredene de fietser straks ook weer wat meer beweegruimte geeft. In de Polderstraat (vanaf het einde van het fietspad) en de Keerweg wordt binnenkort Bredenes eerste fietsstraat ingericht. Schepen Kelly Spillier gaf aan dat momenteel ook wordt gekeken waar in de toekomst nog dergelijke fietsstraten kunnen worden ingericht. (MM)