Nieuwe campagne ‘Veilig Elektrisch Fietsen’ moet verkeersongevallen met elektrische fietsen in West-Vlaanderen doen dalen

Vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en VIAS Institute slaan de handen in elkaar om de nieuwe campagne ‘Veilig Elektrisch Fietsen’ op poten te zetten. Via deze campagne wil vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen het aantal dodelijke verkeersongevallen met fietsers, en meer specifiek elektrische fietsers, in West-Vlaanderen laten dalen. De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, steunt dit project integraal.

Voorloper

België is een grote voorloper in Europa als het gaat over de aankoop van elektrische fietsen. 65% van alle gekochte fietsen in 2020, waren elektrische modellen. Hiermee loopt ons land vijf jaar voor op andere Europese landen. Daarmee is duidelijk dat het aantal fietsers in ons land toeneemt en daarbij komen ook meer verkeersongevallen, waar fietsers bij betrokken zijn, bij kijken.

Vorming

Deze nieuwe campagne bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel, dat mensen zal leren fietsen en hen ook moet leren omgaan met hindernissen die men ook tegenkomt in de realiteit. Snelheid en het niet onder controle hebben van de fiets is dikwijls de oorzaak van een ongeval en dat wil men nu voorkomen met deze campagne.

“Elk ongeval is er één te veel. Dat moet worden aangepakt.”, aldus gouverneur Carl Decaluwé.

De cursus is vooral bedoeld voor recreante fietsers, die maximum 25km per uur rijden. VIAS heeft op zijn beurt verschillende programma’s voor speedpedelecs. Samen bundelen ze hun informatie en bieden ze vanaf nu een totaalcursus aan. Er wordt niet alleen gekeken naar verkeersveiligheid, maar ook naar brandgevaar van batterijen en dergelijke.

Het hindernissenparcours, en indien nodig de elektrische fietsen, wordt voorzien door de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen.

Train the trainer

Op initiatief van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, wordt er ook een ‘train the trainer’-programma georganiseerd binnen de politie- en preventiediensten. De bedoeling van dit systeem is dat opgeleide trainers, collega’s van andere politiezones kunnen opleiden om op hun beurt dan externe mensen die geïnteresseerd zijn in het geven van deze cursus, te coachen.