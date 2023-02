Nieuw Ooievaarspad afgewerkt in Bellegem

In Bellegem werd onlangs de heraanleg van het Ooievaarspad gefinaliseerd. Deze trage weg, tussen het Ooievaarsnest en de Doornikserijksweg, behoort tot het functioneel fietsroutenetwerk van de stad en is onderdeel van een aaneenschakeling van trage verbindingen tussen de dorpskern van Aalbeke en Zwevegem.

Doorheen de jaren was deze 1,50 meter brede trage weg overgroeid en was er nog er nog slechts een klein gedeelte toegankelijk. Deze renovatie past dan ook volledig binnen de ambitie van de stad om trage wegen op te waarderen, kwalitatiever en gebruiksvriendelijker te maken.

Prijskaartje

Het Ooievaarspad werd over een lengte van 420 meter gerenoveerd in een cementbetonverharding. Beton is duurzaam, heeft lage onderhoudskosten en zorgt voor een degelijk comfort voor fietsers en wandelaars. De werken hadden een prijskaartje van 119.738,8 euro en werden uitgevoerd door de firma Dawini bv. Het project werd ingediend en goedgekeurd om subsidies van de Vlaamse Overheid te ontvangen in het kader van het Kopenhagenfonds. Zo kon de stad rekenen op een terugbetaling van 1/3 van de investeringskost.

Ondertussen wordt verder werk gemaakt van het renoveren en verduurzamen van het trage wegen netwerk in Kortrijk. In samenwerking met de Provincie wordt zo ook Brugstok aangepakt, tussen de Mellestraat en Wittestraat. De timing van deze werken is afhankelijk van de werken aan de Rakebosbeek.