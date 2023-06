De provincie West-Vlaanderen legt een nieuw fietspad tussen Waregem en Anzegem aan. De plannen waren er al een tijdje, de voorbereidende werken zijn gestart.

Wie van Waregem naar Anzegem wil fietsen, heeft weinig mogelijkheden. Tot enkele maanden geleden was de aangewezen weg vanuit het centrum via de gewestweg N382 de E17 over te steken en daarna verder te fietsen via de Grote Leiestraat. Aangenaam fietsen is het daar niet, en sinds de heraanleg van het op- en afrittencomplex voor de E17 mag het ook niet meer.

Fietsbrug over E17

Daarom zal het Agentschap Wegen en Verkeer een fietsbrug over de E17 ontwerpen en laten aanleggen. Zo kan er een alternatieve fietsverbinding via de Kalkhoevestraat en de Keizerstraat gerealiseerd worden. De nieuwe brug is nog in studie. Een concrete timing voor de aanleg is er nog niet.

Een alternatieve fietsroute loopt via de industriezone Waregem-Zuid.

De plannen dateren al van 2020, maar worden nu uitgevoerd. “Nu loopt het afgescheiden fietspad langs de Industrielaan dood aan de centrale rotonde van de industriezone”, zegt Anzegems burgemeester Gino Devogelaere (Samenéén). “Vanaf daar komt een nieuw fietspad dat gedeeltelijk langs de Maalbeek loopt en dan via de waterzuiveringscentrale richting Walskerke in Anzegem gaat.”

Waregems schepen van Mobiliteit en Verkeer Philip Himpe (CD&V) wees er eerder op dat het nieuwe fietspad zal aansluiten op een belangrijke en bestaande fietsverbinding in de stad. “Vanaf het station van Waregem kan je langs de oude spoorwegbedding op een veilige manier, via de wijk De Biest, het bedrijvenpark bereiken. Het fietspad loopt nu nog dood, maar wordt doorgetrokken. Deze verbinding wordt absoluut een meerwaarde. In eerste instantie voor scholieren, maar ook voor mensen die in de industriezone werken.”

De aannemer is deze week gestart met de voorbereidende grondwerken en de funderingen van het fietspad tussen de Maalbeek en de Walskerkestraat. Daarna begint men aan de rotonde en na het zomerverlof aan de herinrichting van het kruispunt aan de Industrielaan en de Brabantstraat. (PNW)