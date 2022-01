Nieuw fietspad door bedrijvenzone vormt ontbrekende schakel in Roeselare

Enkele jaren na de afschaffing van de Veldbosstraat komt er een nieuw fietspad dat de Kleine Moststraat met de zijstraat van de Groenestraat verbindt. “De aanleg van een nieuw fietspad doorheen de bedrijvenzone is de ontbrekende schakel”, aldus schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V).

De WVI ontwikkelt tussen de Oostnieuwkerksesteenweg en de Groenestraat het bedrijventerrein Roeselare Ovenhoek. Voor de optimale inrichting van het nieuwe bedrijventerrein kon een gedeelte van de Veldbosstraat, een zijstraat van de Groenestraat, niet behouden blijven. De Veldbosstraat werd enkele jaren geleden afgeschaft.

“De aanleg van een nieuw fietspad doorheen de bedrijvenzone is de ontbrekende schakel. Het toekomstige pad zal de Kleine Moststraat met de Veldbosstraat verbinden”, aldus schepen Stefaan Van Coillie (CD&V).

Zomer

Nu de realisatie van de serres, die zichtbaar zijn langs de Rijksweg, afgerond is, kan het fietspad worden aangelegd door de WVI in samenwerking met de stad. “Het fietspad wordt aangelegd in beton en zal drie meter breed zijn. Het fietspad komt langs de Collievijverbeek en wordt langs beide zijden voorzien van een groene berm.”

De werken starten in april of mei. Het is de bedoeling dat het pad fietsklaar is tegen het einde van de zomer. De kosten voor de aanleg van het fietspad worden gedeeld door de WVI en de stad Roeselare. “Voor de stad is de aanleg van de ontbrekende fietsschakel cruciaal binnen onze velodroom #VANRSL”, aldus de schepen.