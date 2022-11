Nieuw dubbelrichtingsfietspad in Kortrijkse Don Boscolaan moet voor meer veiligheid zorgen

Vandaag, woensdag, werd het afgescheiden dubbelrichtingsfietspad achter de bomenrij in de Don Boscolaan officieel geopend. De open gracht werd daarvoor overwelfd. Het fietspad sluit naadloos aan op de nieuwe paden van de N43. Voorheen verliep al het verkeer gemengd in de smalle Don Boscolaan, met heel wat conflicten tot gevolg. Fietsers en wandelaars hadden er nauwelijks plek tussen de wagens.

“Wij komen elke dag van Gullegem met de fiets. Nu is het veel veiliger, ervoor moesten we op de straat rijden en vlamden sommige auto’s ons gewoon voorbij”, zeggen Gerome (15) en Julie (13). Het 500 meter nieuwe fietspad met eigen openbare ledverlichting zorgt voor een veilige verbinding tot aan de twee scholen in de buurt. De werken kostten 535.000 euro en werden uitgevoerd door aannemer GROWEBO. “Ik ga ook met de fiets naar het werk en heb zelf jongere kinderen dus dergelijke projecten vinden wij prachtig. Het is een enorme verbetering. De communicatie en samenwerking met de scholen verliep ook heel vlot”, zegt medewerker Stephanie Tack.

De voorbije jaren werd reeds geïnvesteerd in een verkeersveiligere schoolomgeving voor Don Bosco en Kinderland. De trage weg ‘Kapellepad’ was in slechte staat en volledig heraangelegd. Op Sint-Anna werd een fietsstraat geïntroduceerd met verkeersremmers. “Bedoeld om fietsers de nodige ruimte te geven, de weg is daar te smal voor aparte fietspaden. Een aantal jaar geleden realiseerden we ook een volledig nieuwe parking ter hoogte van het speelbos. In de paasvakantie volgt nog een verkeersplateau ter hoogte van de ingang van de school om de oversteek te accentueren en daarmee wordt de Don Boscolaan een veiligere schoolomgeving”, aldus Axel Weydts, schepen van Mobiliteit.