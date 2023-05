Negen Deerlijknaren behalen fietsdiploma dankzij lessenreeks: “Inzetten op mobiliteit van onze burgers”

Het Sociaal Huis van Deerlijk organiseerde voor de tweede keer fietslessen voor volwassenen. Er gingen negen enthousiaste Deerlijknaren in op het aanbod en ze slaagden allemaal voor de lessenreeks.

Na de laatste les werden de deelnemers nog uitgenodigd naar de Tettercamionette. Tijdens dat gezellig samenzijn werden er attesten en goodiebags overhandigd aan de deelnemers.

“We staan er niet altijd bij stil, maar er zijn Deerlijknaren die helemaal niet kunnen fietsen”, verduidelijkt schepen van Welzijn Louis Vanderbeken (CD&V). “Als je je dan moet verplaatsen en je hebt enkel maar de optie om naar je bestemming te wandelen of het openbaar vervoer te gebruiken, dan is dat allemaal toch niet zo evident. Dat kan bijvoorbeeld een hinderpaal zijn in de zoektocht naar werk. We hebben er als gemeente dus heel bewust voor gekozen om zoveel mogelijk in zetten op het verhogen van de mobiliteit van onze burgers.”

Emmily Desseyn en Annelies Depraetere van het Sociaal Huis van Deerlijk vervolgen: “Het aanbod bestond uit 10 lessen, die door de vzw Mobiel werden gegeven op de parking van de oude brandweerkazerne. Iedereen slaagde en kon op het einde van de rit zelfstandig fietsen zonder hulpmiddelen. Behalve het attest kreeg iedereen een mooie goodiebag met een helm, fietslichten en een fluojasje. Zo kunnen de deelnemers niet alleen fietsen, maar zullen ze van de eerste keer ook veilig de baan op gaan.”

(DRD)