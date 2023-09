Na deelauto’s, deelfietsen en deelsteps nu ook vijf elektrische deelbakfietsen

Oprichter Benjamin François (38) en fleetmanager Matthias Goemans (37) lanceren met Monkey Donkey hun elektrische deelbakfietsen in Kortrijk, die in het straatbeeld steeds populairder worden. “Een eigen bakfiets kopen is niet goedkoop, nu kan je die op vijf verschillende locaties in de stad gewoon huren.”

Na Gent, Antwerpen, Brussel, Leuven en Mechelen kan je sinds gisteren ook in Kortrijk een elektrische bakfiets ontlenen om kinderen of boodschappen te vervoeren. Aanbieder Monkey Donkey strijkt neer met vijf bakfietsen op vijf verschillende locaties.

“De aankoop van een bakfiets is niet goedkoop. Zeker als je er niet dagelijks nood aan hebt. Voor wie slechts sporadisch gebruik wenst te maken van dit type fiets is dit een goeie oplossing. Ervaringen uit andere steden leren ons dat daar wel degelijk vraag naar is. Dit is een onmisbare volgende stap om duurzame mobiliteit en kwalitatief gebruik van het openbaar domein te bevorderen”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit. Hij verkocht zijn auto drie jaar geleden.

Stad Kortrijk biedt naast de deelbakfietsen, ook groene Mobit-deelfietsen, de elektrische deelsteps van Bird en verschillende autodeelorganisaties zoals Dégage die onlangs haar tiende wagen lanceerde.

De e-bakfietsen zijn van het merk Babboe City, een wendbare en smalle bakfiets met twee wielen. Er is plaats voor twee kinderen en voor boodschappen. “Of een vrouw en een dochter”, lacht Benjamin, die zijn gezin sporadisch naar het station voert. “We hebben de ambitie om echt een buurtfiets te lanceren waarbij mensen binnen het bereik van vijf minuten een bakfiets vinden. Voorlopig vind je Monkey Donkey in centrum Kortrijk, maar afhankelijk van de vraag willen we ook uitbreiden naar bijvoorbeeld wijken met grote gezinnen.”

De bakfietsen hebben een maximumlaadgewicht van 100 kilogram. “Ze hebben een vaste stallingsplaats. Als je een deelbakfiets uitleent, moet je die terugbrengen naar dezelfde stallingsplek. Ze zijn herkenbaar aan het opvallende Kortrijk Fietst logo.” Je vindt de deelbakfietsen voorlopig op drie locaties: aan de Grote Markt ter hoogte van Savoyard, Sint-Amandsplein, op de hoek met de Overleiestraat, en de Voorstraat, op het kruispunt van Plein en Romeinselaan. In de loop van de maand oktober komt er nog een bakfiets in de fietsenstalling op de Veemarkt en één aan de nieuwe Deelfabriek (Rijkswachtstraat).

Je kan de bakfiets reserveren en ontgrendelen via de app van Monkey Donkey. De app is beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store. Meer informatie op www.kortrijk.be/deelfietsen.