N-VA West-Vlaanderen voert in Lendelede actie voor veiliger fietsverkeer

Vandaag woensdag voerden N-VA-volksvertegenwoordigers Bert Maertens, Axel Ronse en Yngvild Ingels, samen met lokale N-VA-bestuursleden, aan de Prizma basisschool en de Prizma Middenschool in Lendelede actie voor een veiliger fietsverkeer. Ze deelden fietslichtjes uit aan de leerlingen en anderen die met de fiets op weg waren naar school.

“Uit steekproeven die de Stichting Verkeerskunde de afgelopen weken uitvoerde, blijkt dat een derde van de Vlaamse secundaire scholieren zonder fietsverlichting rijdt”, zeggen de parlementsleden. “Met deze actie roepen we alle fietsers op om een goede fietsverlichting te gebruiken. Dat is cruciaal voor hun eigen veiligheid, zeker in deze donkere dagen. Het is vooral een sensibiliseringsactie. N-VA West-Vlaanderen lanceerde bovendien enkele voorstellen om het aantal ongevallen met fietsers in onze provincie te verminderen.”

Meer controle

“Vorig jaar gebeurden in West-Vlaanderen 1.555 letselongevallen met minstens één fietser. Daarbij vielen er 10 dodelijke slachtoffers. In 2020 waren er 1.535 letselongevallen bij fietsers en vielen er maar liefst 20 doden te betreuren. Dat cijfer moet drastisch omlaag. We roepen alle West-Vlaamse politiezones op om tijdens de komende maanden regelmatig het gebruik van correcte fietsverlichting te controleren. Wie 16 of jonger is en een overtreding begaat, bieden we een verkeersles aan”, aldus kamerlid Yngvild Ingels uit Menen.

Verlichting op jaagpaden

Steeds meer lokale besturen beslisten de voorbije maanden om de straatverlichting te doven. “Uiteraard begrijpen we de budgettaire overwegingen van gemeentebesturen. We vragen hen wel om de verlichting, indien mogelijk, te laten branden in fietstunnels, op bruggen en op gevaarlijke punten voor fietsers. Ook op jaagpaden wil onze partij dynamische en intelligente LED-verlichting. Jaagpaden worden vaak gebruikt door fietsers voor woon-werkverkeer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse uit Kortrijk. “Jammer genoeg is er op die plaatsen meestal nauwelijks of geen verlichting, hoewel de Vlaamse Waterweg als beheerder van de jaagpaden wel degelijk bereid is om die toe te laten”, gaat Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse uit Kortrijk verder.

“De Vlaamse regering investeert deze regeerperiode een recordbedrag in projecten die de fietsveiligheid ten goede komen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens. “Nooit waren er meer Vlaamse subsidies voor gemeenten die fietspaden aanleggen of de fietsroute naar school en de schoolomgeving veiliger maken. We roepen lokale beleidsmakers op om daar maximaal gebruik van te maken en te blijven investeren in meer fietsveiligheid.”

Zwaar verkeer uit dorpskern weren

Gudrun Debrabandere, fractieleidster van N-VA Lendelede, wil dat de gemeente Lendelede nog meer investeert in fietsveiligheid. “Met de focus op projecten voor veiligere schoolomgevingen en op de wegen die naar de verschillende scholen leiden. Het gemeentebestuur moet volop gebruik maken van de middelen die Vlaanderen daarvoor vrijmaakt. In Lendelede passeert ook veel te veel zwaar verkeer door het centrum en ook dat moet de gemeente beter aanpakken!”

Verder pleit N-VA bij de herinrichting van kruispunten voor een lichtenregeling met vierkant groen. Waarbij er voor alle fietsers en voetgangers vanuit verschillende richtingen tegelijk groen licht is, terwijl auto’s moeten wachten. “Iedere gemeente zou een opleiding elektrisch fietsen moeten organiseren”, vervolgt Bert Maertens. “En al zeker voor wie zich een speed pedelec aanschaft”, besluit Bert Maertens.

Ook in andere gemeenten

Regiovoorzitter van N-VA Kortrijk-Roeselare-Tielt en provincieraadslid Johan Depoorter is tevreden over de actie. “De honderden fietslichtjes waren in een mum van tijd uitgedeeld. Voor N-VA is en blijft fietsveiligheid belangrijk en daarom is deze actie slechts een startpunt. Onze voorstellen om het aantal ongevallen met fietsen te verminderen, gaan we nu ook in andere gemeentes uitrollen.”

Jasper Sabbe (12), leerling uit het tweede jaar aan de Prizma Middenschool in Lendelede, komt altijd met de fiets naar school. “En in het donker besef ik maar al te goed hoe belangrijk het is dat ik als fietser door de automobilisten goed gezien word”, zegt hij. “Met licht trek je vanzelfsprekend meer de aandacht van andere weggebruikers. Controle of we als leerlingen allemaal een fietslicht hebben, gebeurt één keer per jaar en voor mij mag de politie er ook op toezien dat leerlingen ook effectief hun fietslicht aansteken!”