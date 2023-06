N-VA pleit voor veiliger fietsverkeer

De N-VA-fractie maakt van het zwaar doorgaand verkeer in de dorpskernen van Zonnebeke, Beselare en Passendale een speerpunt in zijn programma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Ouders durven hun kinderen niet meer laten fietsen en het is levensgevaarlijk voor ouderen”, stelt Koen Descheemaeker.

Het zwaar vrachtverkeer dat de A19 in Beselare verlaat, gaat door de dorpskernen van Beselare, Molenaarelst en Passendale richting de verschillende bedrijven. Daar wil de Zonnebeekse N-VA-afdeling nu komaf mee maken. “We moeten onze dorpen terug geven aan de burger en de fietsers in de straten”, stelt Descheemaeker. “Het kan een oplossing zijn om het zwaar vervoer op de A19 tot de verkeerslichten in Ieper te laten rijden, hen dan rechtsaf te laten rijden op grondgebied Langemark om zo via de Roeselarestraat uit te komen op de ‘s Graventafelstraat in Passendale. Zo los je natuurlijk niet alles op, maar toch al een groot gedeelte. Dit wordt zeker een punt in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als de kiezer ons de kans geeft, zullen we alles in het werk stellen om dit te realiseren. We moeten dit idee laten bekijken door specialisten en verder uitwerken tot een goed mobiliteitsplan.”

Gewestwegen

“Het is in Beselare steeds moeilijker leefbaar, want er is steeds meer zwaar verkeer. Daarom pleiten we voor een vergroening van de doortocht met onder andere struiken en misschien ook kasseien, zodat de snelheid en ook het verkeer afneemt”, aldus Descheemaeker. Veel van de Zonnebeekse wegen zijn echter gewestwegen en vallen onder de bevoegdheid voor het Agentschap van Wegen en Verkeer. “We moeten stoppen met bloembakken zetten en fietssuggestiestroken garanderen geen veiligheid. We moeten werken met een visie en durven gaan voor een afgescheiden fietspad in de Ieperstraat en bij uitbreiding alle grote straten, zodat het veiliger wordt voor onze fietsers. Natuurlijk zullen er dan enkele parkeerplaatsen wegvallen, maar veiligheid primeert.”

Tientallen jaren geleden was de stroroute een denkpiste voor een ringweg rond Zonnebeke, maar in de politiek was er geen eensgezindheid. “Naast de storoute ligt er nog grond, dus waarom geen poging wagen om daar een weg aan te leggen? Een goed uitgewerkt plan met visie kan veel problemen oplossen. De uitvoering van dit alles zal zijn tijd duren, maar dat is geen probleem als het uiteindelijk ook gerealiseerd wordt.” (NVZ)