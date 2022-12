N-VA betreurt het uitstel, provinciedossier keurt het dossier goed: Lokaal bestuur schuift nieuwe fietspaden in de Geluwestraat naar voren

Dat er voorlopig tussen Dadizele en Geluwe geen nieuw vrijliggend fietspad met een breedte van minimum 1,75 meter komt, betreuren de afdelingen van N-VA Wervik en Moorslede. Luc Coupillie kaartte het dossier aan tijdens de provincieraad. “Het dossier is niet geschrapt maar uitgesteld naar de komende jaren”, reageert schepen van Financiën Sherley Beernaert (STERK) uit Moorslede.

“De provincie, de gemeenten Wervik en Moorslede, Aquafin en Fluvius zouden samen 7,6 miljoen euro investeren in vrijliggende fietspaden langs de Geluwestraat”, reageren provincieraadslid Luc Coupillie en gemeenteraadsleden Gert-Jan Hovaere (N-VA Moorslede) en Sanne Vantomme (N-VA Wervik) ontgoocheld.

“Moorslede zou initieel 500.000 euro vrijmaken maar trekt nu de stekker uit. Alle andere partners stonden wel klaar. We hopen dat het gemeentebestuur van Moorslede haar huiswerk opnieuw maakt en de nodige middelen zoekt op een andere manier.”

Provincieraadslid Luc Coupillie uit Pervijze kaartte het dossier aan in Brugge. “Uit de reactie van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe bleek dat de provincie niet op de hoogte was gebracht”, zegt hij. “Toch werd het dossier uiteindelijk toch goedgekeurd door de provincieraad. Hoe het nu verder moet weten we niet. We hopen dat de gemeente Moorslede alsnog de nodige centen op een andere manier vindt in haar begroting. Dan kan de provincie ook met de nodige middelen over de brug komen.”

Ook rioleringswerken

“Initieel waren die nieuwe fietspaden niet voorzien in ons meerjarenplan”, zegt schepen Sherley Beernaert. “Logischerwijze hebben we hier en daar zaken moeten vooruitschuiven. Net zoals in andere gemeenten. De redenen zijn overal dezelfde : de energiefactuur, duurdere bouwprijzen en de lonen. Was er financieel wat marge geweest, dan gingen we die fietspaden kunnen meepakken. Er komt in de Geluwestraat een gescheiden riolering en willen we met de fietspaden wachten tot dan. We kunnen maar moeilijk nu rioleringswerken uitvoeren en dan in de toekomst nieuwe fietspaden aanleggen. De Geluwestraat is uitgesteld naar een volgende periode. De wegen- en rioleringswerken in de Azalealaan en Ridder Janlaan staan wel op de planning.”

Het dossier eindigt aan kruispunt De Vijfwegen. “Het gaat daar maar om een klein stuk op het grondgebied Geluwe”, verduidelijkt fractieleider Sanne Vantomme. (EDB)