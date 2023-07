Myriam moet fietsavontuur stoppen na diefstal: “Fiets, kleren, tent… Alles is weg”

Voor de 65-jarige Myriam Alliet uit Roeselare eindigde haar jaarlijkse fietsavontuur ten voordele van g-sportvereniging Gidos dit jaar met een sisser. Myriam wou dit jaar met de fiets heel België verkennen, maar vond zaterdagavond niet onmiddellijk een slaapplaats. Ze stak de grens over, maar in Maastricht werd haar fiets en bagage gestolen. “Dit is echt zuur. Ik heb een leeg gevoel.”

Een tiental jaar geleden kwam Myriam Alliet op het idee om naar Santiago de Compostela te fietsen. Aan dat fietsavontuur koppelde ze een goed doel: Gidos, de g-sportvereniging uit Gits. “De jaren nadien zette ik het initiatief verder. Inmiddels fietste ik al naar Rome, in Denemarken en naar Berlijn. Telkens voor hetzelfde goede doel.” Dit jaar breide Myriam een vervolg aan haar fietsavonturen. “Ik koos ervoor om eens België te verkennen. Momenteel is het in de zuiderse Europese landen te warm en in België zijn er ook heel wat leuke fietsroutes.” Myriam startte op 28 juni en trok via Doornik en Mons de Ardennen in.

Slaapplaats

Zaterdag startte ze een nieuwe etappe in Durbuy. “Het wat superwarm, maar ik vond niet onmiddellijk een slaapplaats. Eigenlijk was het niet de bedoeling, maar ik besloot toch de grens op te zoeken. Na een tocht van 85 kilometer kwam ik in Maastricht terecht.” Myriam ging even het hostel binnen om alles rond haar overnachtingsplaats te regelen. Toen ze tien minuten later terug buiten kwam, merkte ze dat haar fiets en bagage gestolen was. “Mijn tent, mijn kleren. Alles was weg. Het betekende onmiddellijk ook het einde van mijn fietsavontuur.”

Vervolg

Zondag werd Myriam door een vriend opgehaald in Maastricht. Inmiddels in ze al enkele dagen terug thuis. “Met een heel leeg gevoel. Dit is zo zuur. Mijn fiets, waarmee ik de voorbije jaren meer dan 80.000 kilometer afhaspelde, en al mijn materiaal voor tijdens mijn tochten is weg. Daarnaast kan ik dit jaar minder geld schenken aan Gidos. Ik was nog maar halverwege mijn tocht en had gelukkig dankzij de mensen die me een overnachtingsplaats of eten aanboden al wat geld aan de kant kunnen zetten.” Momenteel laat Myriam de tegenslag nog wat bezinken, maar de kans is groot dat er volgend jaar toch een vervolg komt aan haar fietsavonturen. “Ik probeer positief te blijven en ben echt dankbaar voor de vele steun die ik van tal van mensen krijg. Fietsen is echt mijn passie. Het voorbije jaar heb ik erg veel getraind voor mijn tocht door België. Het zou spijtig zijn moest er volgend jaar geen vervolg komen.”