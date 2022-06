Museum Texture brengt 3.000 bloeiende vlasvelden in België in kaart

Vlas toont zich in juni van haar meest betoverende kant. Voor het zevende jaar op rij brengt Texture, museum van vlas en textiel, de bloeiende vlasvelden in kaart en sturen ze jou op vlassafari. Dit jaar ontdek je niet alleen de Vlaamse percelen, maar kan je ook de Waalse vlasvelden gaan spotten. De vlasbloempjes staan ‘s morgens in bloei en zijn tegen de vroege namiddag al verdwenen. Je plant een uitstap dus beter in de voormiddag.

“Wij bieden drie fietsroutes aan op onze website. Je start en eindigt dan sowieso in Texture. Zo kan de uitstap gecombineerd worden met een bezoek aan het museum en kom je alles te weten over het verleden, heden en toekomst van het vlas. Juni is dus het ideale moment om ons rijke Kortrijkse vlasgeschiedenis te ontdekken. Die vlasbloemetjes zijn een beetje wat de lavendel is in de Provence of wat de boshyacinten in het Hallerbos zijn … blauwe magie, maar dan dichter bij huis dan je denkt! Het is ook leuk als mensen hun foto’s delen op sociale media met #vlassafari en @texturekortrijk. Dan kunnen we ze ook delen op onze kanalen. Het is eens iets anders dan Pokémons vangen, zo om het meest vlasvelden spotten”, lacht Ann Vanrolleghem, medewerker Texture.

Je vindt alle vlasvelden op www.vlasveldeninbelgie.be. Texture stippelde op basis van deze kaart enkele fietsroutes uit.

Vlassafari voor gezinnen

Je fietst van knooppunt naar knooppunt en onderweg zie je 4 vlasvelden. Je doorkruist Zwevegem, Ingooigem, Vichte, Deerlijk en Harelbeke alvorens naar Kortrijk terug te rijden. Deze knooppunter van 37,2 km kan je gratis ophalen aan de balie van museum Texture, alsook in het infopunt Toerisme Kortrijk. Ze bieden deze aan in de vorm van een handige sticker die je op je fiets kan bevestigen.

Vlassafari 2.0

Wie méér bloeiende vlasvelden wil spotten, kiest beter deze vlastocht. De route verlaat de vertrouwde knooppunten en neemt je mee langsheen de Leie richting Wervik, om vervolgens via Geluwe en Moorsele opnieuw in Kortrijk te belanden. Onderweg zie je meer dan 20 vlasvelden. Een rit van 48 km waarvan je de route kan bekijken en de gpx kan downloaden op de website.

Vlassafari XL

Tot slot is er ook voor de echte Flandriens een kleine kuitenbijter van 100 km, met een passage op de Kluisberg en de Mont-Saint-Aubert. Goed voor 630 hoogtemeters en natuurlijk heel wat bloeiende vlasvelden. Ook deze route kan je bekijken en downloaden op de website ww.vlasveldeninbelgie.be.