Mesen test elektrische fietsen dankzij de Testkaravaan

Tot en met 1 september rijden 18 Mesenaars rond met een elektrische fiets en dit dankzij het project De Testkaravaan van de provincie West-Vlaanderen. Bedoeling is om de de voordelen van de dagelijkse verplaatsingen met de elektrische (bak)fiets of speedpedelec te ontdekken.

De beschikbare testvloot bestaat uit 15 elektrische fietsen, zes elektrische bakfietsen en 15 speedpedelecs.

Nieuwsgierig

Mesenaar Andy Labalette (43) test alvast de speedpedelec uit. “Ervaring met een elektrische fiets heb ik al, nu ben ik wel eens nieuwsgierig naar de kracht van een speedpedelec. Na de testperiode overweeg ik een speedpedelec aan te kopen om naar het werk te gaan.”

Andy is arbeider bij het bedrijf Mahieu Construct in Komen. “Met de wagen is dat 7 minuten. Geen idee wat het wordt met de fiets.”

Beweging

Schepen van Sport Kim Develter ruilde eerder al de auto voor de speedpedelec om naar het werk in Ieper te fietsen. “Op die manier wil ik zoveel mogelijk mensen in beweging zetten. Dat lukte eerder al verschillende keren met de 10.000 stappenclash waar we op vier deelnames drie keer wonnen.”

“Met deze campagne is Mesen zeker bereid om de voordelen van het elektrisch fietsen te ontdekken. Ongetwijfeld zullen een aantal Mesenaars overstappen op de fiets om bijvoorbeeld kinderen te vervoeren naar de school of boodschappen te doen en naar het werk te gaan.”