“Mensen snappen systeem niet”: fietsstraten nog niet helemaal ingeburgerd in Langemark

De invoering van de fietsstraten bij de scholen hebben volgens de schooldirecteurs wel een positief effect op de snelheid van de auto’s, maar het verbod om fietsers in te halen wordt veel minder gerespecteerd. Daarom lanceert de gemeente eind januari een nieuwe sensibiliseringscampagne. Boetes zijn er echter nog niet uitgeschreven.

Ruim een jaar geleden kregen de Zonnebekestraat, Korte Ieperstraat, Klerkenstraat, Sint-Juliaanstraat en Nieuwplaats nieuwe markeringen en borden waardoor ze fietsstraten werden, maar volgens Mieke Deraedt, directeur van VBS Madonna en VBS Sint-Juliaan is het voor veel mensen nog niet duidelijk dat fietsers er niet mogen worden ingehaald. “Vooral in de Madonna merk je duidelijk dat de snelheidsbeperking van 30 km per uur niet wordt gevolgd en dat het inhalen van fietsers nog steeds gebeurt”, aldus Mieke. “Het zal altijd wel een positief effect hebben, maar we zijn nog ver van de ideale situatie. Het blijft een moeilijk punt. Ongeduldige bestuurders blijven fietsende kinderen inhalen en veel te snel rijden. De zone 30 wordt echt niet gerespecteerd. Onze gemachtigde opzichters moeten soms aan de kant springen. Het kan hier dus echt eens verkeerd aflopen.”

“Ongeduldige bestuurders blijven kinderen inhalen” – directeur Mieke Deraedt

Directeur Marleen Dejaeger van GO! Ter Berken in Langemark ziet wel een duidelijk positief effect. “We zien wel dat de auto’s veel trager rijden”, zegt Marleen. “Het geeft meer een veiligheidsgevoel. We zijn dus zeer tevreden met de invoering van de fietsstraten. Ik heb ook wel de indruk dat de meeste bestuurders zich aan de regels houden en de fietsers niet inhalen in de fietsstraat. Dat is toch mijn ervaring als ik met de fiets naar school kom. Het is ook niet zo’n lange straat, dus zo moeilijk is het niet om dat vol te houden. Ook snelheidsduivels hebben we hier nooit gehad.”

Extra campagne

Ook schepen van Mobiliteit Jean-Marie Callewaert (Vooruit) ziet een positief effect op de snelheid, maar ook dat veel autobestuurders fietsers blijven inhalen in de fietsstraten. “Ik denk dat zowat de helft de regel respecteert om achter fietsers te blijven. Maar veel mensen weten niet dat ze fietsers niet mogen inhalen. We hebben intussen bij een evaluatie beslist om een extra sensibiliseringscampagne te doen. In het begin van de fietsstraten komen er tegen eind januari nadarhekken met banners die autobestuurders erop zullen wijzen om achter de fietsers te blijven.”

De schepen wil vooral preventief blijven werken. “De politie wijst mensen er al op en er staan wijkagenten aan de scholen. Zijn er boetes uitgeschreven? Ik denk van niet. Het is ook niet de bedoeling is om mensen te beboeten. Ik denk dat het beter is om de mensen preventief te wijzen op de regels. Er is dus nog wat werk aan de winkel”, besluit schepen Jean-Marie Callewaert.