Meer zelfstandigheid en verhoogde mobiliteit voor Kortrijkzanen dankzij fietslessen voor volwassenen

Leren fietsen, verkeersvaardigheden versterken, toegang tot een betaalbare fiets: het is niet voor iedereen een evidente zaak. Gelukkig zijn er in Kortrijk heel wat spelers en initiatieven die fietsen toegankelijk maken voor iedereen.

In samenwerking met de stad organiseert Mobiel VZW nog tot en met 20 juni een lessenreeks van tien fietslessen voor volwassenen op het terrein van CVO Miras. Samen met tweevrijwilligers en een geschoolde begeleider van het Fietsencentrum Mobiel leren 10 à 12 deelnemers per cursus stapsgewijs de vaardigheden van het fietsen. Zo ook donderdagvoormiddag, waar 12 personen aanwezig waren.

Evenwicht onder knie krijgen

“We maken de groepen niet te groot om met vier lesgevers de deelnemers persoonlijk goed te kunnen begeleiden: we houden ons aan 12 man per cursus”, duidt Bart Van Belleghem, beleidsverantwoordelijke educatie Mobiel vzw. “We starten elke fietsles met een theoretisch gedeelte over de fiets zelf. evenwichtsoefeningen op aangepaste fietsen in de rustige, verkeersvrije omgeving van het Mandelaplein. We laten ook de pedalen ingeklapt tot ze het evenwicht onder de knie hebben, dat is belangrijk bij het leren fietsen. Ze moeten zich ook veilig voelen dat hun voeten aan de grond kunnen komen. Daarna laten we ze oefenen met pedalen om iets meer snelheid te krijgen.”

Valangst

Olga is een van de deelnemers. “Ik ben zeer bang om te vallen en denk altijd dat dit gaat gebeuren. Ik moet het zeer traag doen om de fiets en mezelf in evenwicht te houden. Eens de angst een beetje wegebt wordt het beter en voel ik me meer op mijn gemak. Stap voor stap lukt het wel. Na mijn tweede les gaat het nu al veel beter”, glundert ze.

“Geleidelijk aan gaan we dan later in de cursussenreeks over naar fietsen in het echte verkeer, door middel van een theorieles en verkeersgewenning. Naargelang het niveau van de deelnemers en de specifieke omgeving van de cursus, besteden we ook aandacht aan complexere verkeerssituaties.” Om op het einde van de cursus de fietsvaardigheid van de deelnemers te beoordelen fietsen ze samen de Verkeerseducatieve Heldenroutes.

70 procent is allochtoon

Wie na de tien lessen nog onvoldoende fietsvaardig is, mag bij de volgende cursus aansluiten om verder te oefenen. “Wie wel slaagt (90 procent) krijgt aan het einde van de cursus een voucher om gedurende drie maanden gratis een fiets te gebruiken, dit wordt gefinancierd door Mobiel in samenwerking met Lions Club Leie”, aldus de schepen.

Opvallend detail: 70 procent van de deelnemers is allochtoon en de groep bestaat uit 95 procent vrouwen. “De fietslessen staan open voor iedereen die weinig of geen fietservaring heeft. Dit project zet zich in om nieuwkomers en mensen die uit het klassieke of gangbare netwerk vallen, te integreren en hun zelfstandigheid en mobiliteit te verhogen”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

Boost voor zelfvetrouwen

“Voor veel deelnemers die in hun land van herkomst amper of niet leerden fietsen is dit een grensverleggende ervaring. Door fiets- en verkeersvaardigheden aan te leren of te versterken kunnen de deelnemers zich veilig, zelfstandig en gezond verplaatsen en met de fiets zelf boodschappen doen, deelnemen aan activiteiten, kinderen ophalen op school of zich verplaatsen naar het werk. Naast meer autonomie, emancipatie en sociale samenhang zijn de lessen ook een boost voor het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen.”