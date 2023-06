Meer mensen leren fietsen in Oostende

Oostende breidt het project om te leren fietsen fors uit: er zullen voortaan jaarlijks 200 volwassenen kunnen deelnemen. In september starten de eerste lessen.

“Fietsen bevordert de zelfstandigheid. Er zijn drie doelgroepen voor deze lessen : vrouwen met een migratieachtergrond, jongeren uit de OKAN-klassen die hier het voorbije jaar aan kwamen en aangespoelde gepensioneerden die na een lange carrière weinig fietservaring hebben. Ze hebben ooit gefietst maar zijn het gewoon verleerd”, zo duidt schepen voor sport Bart Plasschaert. Tot nu toe konden elk jaar slechts 20 mensen deelnemen en er was een wachtlijst van 200 anderen. “De uitbreiding zorgt ervoor dat we iedereen kunnen helpen. We investeren 85.000 in het project waarvoor we voortaan samenwerken met Mobiel 21, een vereniging die gespecialiseerd is. We willen een werking opzetten zodat we het vanaf volgend jaar zelf kunnen organiseren”, luidt het. De stad zal samenwerken met tal van organisaties die mensen kunnen doorsturen.

Mister Hallo

Marc Saelen is één van de vrijwillige lesgevers: “Ik doe dit al 7 jaar. We leren eerst de fiets kennen en bespreken de onderdelen. Vervolgens gaan we met de fiets stappen om de gewenning te bevorderen. Daarna doen we loopfiets-oefeningen en uiteindelijk leren we fietsen. Het is verrassen hoe snel mensen het leren. Het is wel belangrijk dat mensen veilig leren fietsen. We maken parcours met een slalom en gaan uiteindelijk ook de weg op. Velen kopen op het einde van de cursus, met hulp van de stad, zelf een fiets. Het is een goede zaak dar er een uitbreiding komt.” De mooiste bekroning voor zijn inzet krijgt Marc vaak maar weken nadien. “Mijn bijnaam is Mister Hallo omdat ik vaak de hand opsteek naar mensen. Regelmatig kom ik op de fiets ex-cursisten tegen die me gedag zeggen.”

De lessenreeks van 15 lessen kost 40 euro, met een Uitpas en kansentarief betaalt een deelnemer 8 euro. De lessen starten op 7 september 2023 en 1 februari 2024. De lessen worden gegeven op Duin en Zee.