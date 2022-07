Meer dan 1.500 deelnemers verkennen Vlasfietsroute tussen De Panne en Hondschoote

Zondagmorgen werd het startschot gegeven voor de Vlasfietsroute aan weerszijden van de West-Vlaamse schreve: in De Panne en in Hondschoote. Initiatiefnemers Arnaud en Valérie Robaeys blikken tevreden terug. Maar liefst 1.517 deelnemers schreven zich in voor de Vlasfietsroute ofwel de Rando-du-lin. Ze beleefden een dag vol verrassingen tijdens de fietstocht van 50 km.

Arnaud en Valérie willen met hun Vlasfietsroute hun passie voor vlas, fietsen en de mooie natuur in de grensregio delen. Vorig jaar lanceerden ze de eerste editie van de Vlasfietsroute vanuit twee vertrekpunten: hun ‘Grenier du Lin’ in Hondschoote en de gelijknamige winkel met linnen kleding en accessoires in de Zeelaan in De Panne.

De eerste editie werd georganiseerd in juni, toen het vlas nog volop in bloei stond. De voorzichtige eerste poging bleek een succes en smaakte naar meer. Voor de tweede franco-belge-fietsrally schreven zich zondag 1.517 sportievelingen in. De weergoden waren hen gunstig gezind en een stralende zon belichtte de pittoreske plekjes en de zomerse landschappen van hun mooiste kant.

Belevingstocht

Het werd allesbehalve een saaie fietstocht, maar vooral een belevingstocht. Al bij de start in De Panne mochten de deelnemers hun talent demonstreren op een ouderwetse ‘puddebak’. Daar konden ze hun eerste punten scoren, want die telden mee in de rallywedstrijd.

Iedere deelnemer kreeg een vragenlijst mee en de antwoorden ontdekten ze tijdens hun parcours. Er zouden nog meer ouderwetse volksspelen volgen, maar er waren ook vragen die betrekking hadden op het patrimonium en het vlasambacht.

Onderweg waren ook verrassende stops ingelast. Op het oogstfeest in Hondschoote konden de fietsers even pauzeren op strobalen en mochten ze op zoek gaan naar Jerôme op zijn graafmachine. Maar het was vooral zalig fietsen tussen De Panne, Adinkerke, De Moeren, Houtem, Killem, Uxem, Zuydcoote, Bray-Dunes en Hondschoote.

Tot 1 september

Je kunt nog tot 1 september het mooie parcours verkennen en het wedstrijdformulier met de vragenlijst ophalen bij Grenier du Lin, Zeelaan 157, De Panne, elke dag tussen 10 en 19 uur. Zo maak je kans op een prijs uit de prijzenpot van 1.000 euro. De winnaars kunnen winnende loten inruilen tegen vlasproducten in de winkels Grenier du Lin.