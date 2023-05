Lyceum Ieper sluit week van de fiets af met fietstocht als apotheose

In het kader van de Week van de Verkeersveiligheid organiseerde het Lyceum Ieper, onder leiding van de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding, ‘De Week van de Fiets’, met als apotheose een fietstocht langs de Vaart naar Boezinge. De grote trekker van deze mooie en verkeersveilige acties is ex-wielrenster en Belgisch kampioene wielrennen in 2008 Ilse Geldhof, die leerkracht lichamelijke opvoeding is in het Lyceum.

“De Week van de Verkeersveiligheid is een actie waar onze school de klemtoon wil op leggen”, vertelt directeur Hilde Uytterschaut. “Naar aanleiding van de toenemende verkeersdrukte, fietsongevallen en verkeersagressie voelen wij ons genoodzaakt en medeverantwoordelijk om sterk in te zetten op een goede kennis van verkeersregels, respectvol omgaan met andere weggebruikers, het nut van zichtbaarheid en veilige outfit als zwakke weggebruiker, leren inschatten van gevaarlijke situaties, bewust en assertief fietsen, toepassen van de wegcode en zoveel meer. Omdat we sport en sportbeleving hoog in het vaandel dragen, starten we in september trouwens met een leerpad Sport.”

Diverse fietsactiviteiten

“Voor alle 245 leerlingen van het eerste jaar organiseerden we vorige week een fietsspel en fietsbehendigheidsparcours tijdens de lessen lichamelijke opvoeding”, vervolgt Ilse Geldhof. “De 211 leerlingen van het tweede jaar kregen drie workshops: een fietsbehendigheidsparcours, EHBO en initiatie reanimatie en dodehoekpreventie in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.”

“Tijdens de middagpauze was er voor alle leerlingen een surplacecompetitie met schoolfietsen op de speelplaats. De leerlingen leerden ook het mechanisme van de fiets kennen. Als slotactiviteit planden we een fietstocht van 16 km naar Boezinge onder leiding van leerkrachten en met politiebegeleiding. Het traject liep vooral langs veilige, vlakke wegen met weinig tot geen autoverkeer. Wekelijks rijden we ook twee keer over een afstand van 2 km naar de sporthal. Dit gebeurt in groep en moet dus op een veilige manier kunnen gebeuren. Bovendien trachten we ook het belang van het dragen van een fietshelm te promoten.”

Met de fiets naar school

Vooral in de zomer komen in het Lyceum heel wat leerlingen met de fiets naar school. Bart Depestel (14) uit Zillebeke is één van die reguliere fietsers. “Bij mooi weer is het leuk om naar school te fietsen, maar tijdens de winterperiode is vervoer met de auto meer aangewezen”, vertelt Bart.

“In een aantal gemeenten worden er fietsstraten aangelegd die de verkeersveiligheid fel verbeteren, wellicht tot ergernis van sommige automobilisten”, zegt Kobe Baes (14) uit Ieper. “Fietsstraten kunnen effectief vervelend zijn voor automobilisten, maar geven ons een veiligheidsgevoel. Heel wat leerlingen van het Lyceum komen met de fiets naar school zodat er eigenlijk een tekort is aan fietsstallingen.”

Juun Delva (14) uit Reninge vond het een leerzame actie. “De fietstocht naar Boezinge als apotheose was vooral leerzaam omdat het niet evident is om te fietsen in groep. Uiteraard kunnen we ook achter elkaar fietsen, maar dat gebeurt weinig.”