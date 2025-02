Loïc (13) wint bon ter waarde van 700 euro bij Fietsen Stijn dankzij fluo- en helmcampagne

Op dinsdag 11 februari mocht Loïc Raes (13) bij Fietsen Stijn aan de Kortrijksestraat in Heule een bon ophalen ter waarde van 700 euro. Zijn winnend nummer ‘2728’ werd uit een totaal van 1.447 tombolatickets getrokken door een onschuldige kinderhand. Zo stimuleert Politiezone VLAS met haar jaarlijkse campagne de fietsende jeugd om een helm en/of fluo-uitrusting aan te doen.

Tussen 4 november en 13 december voerde Politiezone VLAS haar jaarlijkse fluo- en helmcampagne uit voor de fietsende jeugd in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Elke leerling uit het middelbaar die, naast een goed werkende fietsverlichting, ook een helm en/of fluorescerende kledij droeg op weg met de fiets naar school, maakte kans op een gloednieuwe fiets ter waarde van 700 euro.

Van de 1.447 leerlingen – 300 meer dan vorig jaar – uit de middelbare scholen die in orde waren met zowel hun fietsverlichting en bovendien ook een helm en/of fluo-uitrusting droegen op hun fiets, is Loïc uit Harelbeke de gelukkige die vandaag de hoofdprijs in ontvangst mocht nemen. “Ik ga altijd met mijn fluovest naar school. Zot dat ik gewonnen heb uit zoveel mensen”, zegt de leerling van Spes Nostra Kuurne. “Ik zou graag een mountainbike aankopen. We wonen niet ver van De Gavers.”

“Bij ons moeten ze verplicht een fluovest aandoen bij vertrek. De lichten op de fiets gaan automatisch aan”, zegt mama Stefanie Verkaemer. “Ik was zeer blij voor Loïc toen ik telefoon kreeg om te melden dat hij het grote lot gewonnen had. Hij komt later met papa de fiets uitkiezen.”

In samenwerking met Politiezone VLAS sponsort Fietsen Stijn de helft van de bon die bij de fietsenhandel kan gebruikt worden. “Ik vind het een goede actie om fietsveiligheid bij de jeugd te stimuleren en werk er daarom ook graag aan mee. Het is belangrijk om goed gezien te zijn, zeker in deze donkere dagen. Als automobilist hebben we het al allemaal gemerkt hoe onveilig het soms kan zijn zonder lichten of fluo”, zegt Stijn Samyn.