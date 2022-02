Lendelede kan ‘Fietsgemeente 2022’ worden: “We halen een mooie 79,9 procent”

Samen met Peer en Zutendaal maakt Lendelede kans om ‘Fietsgemeente 2022’ te worden. Een initiatief van de Vlaamse overheid in samenwerking met de Fietsersbond. “Een eer voor onze gemeente die de voorbije jaren al heel wat inspanningen deed om het voor fietsers aangenaam en veilig te maken”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V)

In het najaar van 2021 beoordeelden 20.000 Vlaamse fietsers via een publieksbevraging het fietsbeleid in hun eigen gemeente. 133 van in totaal 300 Vlaamse gemeenten en steden haalden de drempel van minstens 50 enquêtes die ze moesten invullen en komen daardoor in aanmerking voor de titel Fietsstad of Fietsgemeente 2022. Die laatste titel is voor gemeenten met minder dan 20.000 inwoners. 58 Lendeledenaren (van de 5.814 inwoners) dienden een enquête in. Lendelede haalde een globale score in die enquête van 8 op 10 en is nu met Peer en Zutendaal één van de drie gemeenten die kans maken op die titel.

De bekendmaking gebeurt op het ‘Fietscongres’ in Deinze op 31 mei

Heel wat investeringen

“Ik was misschien wel verrast dat we bij de drie genomineerden waren, maar Lendelede investeerde de voorbije jaren ook al heel wat in veilige voet- en fietspaden”, zegt de burgemeester. “In 2019 gaven we intercommunale Leiedal opdracht een fiets- en circulatieplan voor de zwakke weggebruiker in het centrum van Lendelede uit te werken. In samenspraak met de scholen, de ouderraad, de lokale fietsersbond en een werkgroep verkeersveiligheid over de partijgrenzen heen. We hebben ondertussen een zone 30, een fietszone in het centrum en een uitbreiding van de zone 30 in de Pastoor De Beirstraat waar de Chiro haar lokalen heeft en waar het Centrum Deeltijds Onderwijs gelegen is. Verder werden voet- en fietspaden aangepakt bij de renovatie van diverse straten en werd er een nieuw fietspad aangelegd in de Beukenlaan. Naar de toekomst toe pakken we de Langemuntelaan, Sterrekensstraat en Heulsestraat aan. De lokale Fietsersbond zorgde ondertussen ook al voor een fietsbus om de kinderen veilig naar school te laten fietsen onder begeleiding.”

Hoge scores

Het fietsrapport is over de hele lijn goed en Lendelede haalt hoge scores van gemiddeld 4 op 5. Onder andere als gemeente waar het aangenaam fietsen is, waar kinderen veilig naar school kunnen fietsen, waar ouderen met een gerust hart kunnen fietsen, waar men kruispunten veilig kan oversteken, waar de gemeente fietsen aanmoedigt, enzovoort… Qua comfortabel fietsen en onderhoud van de fietspaden kan er nog een tandje bijgestoken worden. “In totaal halen we toch 79,9 procent op dat rapport en dat is meer dan 11 procent beter dan bij het vorige rapport”, vervolgt de burgemeester. “Er is dus duidelijk vooruitgang.” In een tweede ronde van de enquête die nu van start gaat, doet een onafhankelijk studiebureau een terreinonderzoek in Lendelede. Experts zullen er een diepgaande analyse maken van de fietsinfrastructuur en het fietsbeleid. Een vakjury zal die resultaten beoordelen en beslissen wie Fietsgemeente 2022 wordt. De bekendmaking gebeurt op het Fietscongres in Deinze op 31 mei.