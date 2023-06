LED-waarschuwingslampen wijzen bestuurders op overstekende fietsers aan druk kruispunt in Brugge

Het kruispunt van de Pathoekeweg met de Jacob van Arteveldestraat in Brugge wordt druk gebruikt door vracht- en personenwagens, en voor fietsers is het er dan ook extra goed uitkijken. Een zopas in werking gesteld LED-waarschuwingssysteem moet het voor fietsers een stuk veiliger maken.

“De zichtbaarheid op de fietsers die uit het noorden komen – zeker voor voertuigen die uit de Jakob van Arteveldestraat komen – is zeer slecht”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Dit zorgt af en toe voor bijna-ongevallen en zelfs ongevallen, gelukkig zonder veel schade. Om deze zoveel mogelijk te vermijden, hebben we binnen het Europese subsidieproject BITS (Bicycles and ITS – Intelligent Traffic Systems) een LED-waarschuwingssysteem aangekocht.”

Twee camera’s en een vaste voeding

Het LED-waarschuwingssysteem werkt aan de hand van twee camera’s die de fietsers detecteren die op het dubbelrichtingsfietspad rijden. Van zodra deze fietsers waargenomen worden, knipperen er LED-waarschuwingslampen die de bestuurders in de Jakob van Arteveldestraat wijzen op de overstekende fietsers”, aldus burgemeester De fauw.

Omdat het belangrijk is dat dit systeem altijd werkt, is er gekozen om met een vaste voeding te werken en niet met een systeem op zonnepanelen. De LED-lampen geven voldoende licht om ook overdag opgemerkt te worden, zonder de bestuurders te verblinden.

De installatie werd geleverd en geplaatst door de Nederlandse firma Traffic-Care. “De firma is opgericht in 2008 en in totaal hebben we in Nederland en België samen al een 180 installaties geplaatst. Voor Brugge is het de eerste installatie”, aldus Stan De Lie, samen met zijn zoon Mike mede-eigenaar van Traffic-Care.

De installatie in Brugge kost zo’n 26.000 euro, waarvan de helft gesubsidieerd door het BITS-project. (CGRA)