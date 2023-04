Langverwachte fietspad Luipaardstraat is geopend

De Provincie West-Vlaanderen, Stad Kortrijk en Stad Harelbeke openden vrijdag een nieuw fietspad langs de Luipaardstraat in Harelbeke en Kortrijk. De fietsers kunnen voortaan op het traject drie straten veilig oversteken dankzij nieuwe verkeerslichten. De kost bedraagt bijna 200.000 euro.

Fietsers kunnen voortaan veilig via een nieuw dubbelrichtingsfietspad langs de Luipaardstraat op de grens Harelbeke/Kortrijk fietsen. Langs het traject zijn er drie fietsoversteken die veiliger zijn voor de fietser door verkeerslichten met detectie en drukknop. Een strook om de fiets op te stellen met verkeersgeleider beveiligt de oversteek naar het nieuwe dubbelrichtingsfietspad. De lengte van het nieuw fietspad is 90 meter en kostte bijna 200.000 euro, waarvan ruim 190.000 voor de provincie. Stad Kortrijk ruim 9.000 euro. Harelbeke betaalt niets omdat alles binnen het Fietsfonds valt.

Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De Luipaardstraat sluit aan op de fietssnelweg langs het kanaal Bossuit-Kortrijk en op het Guldenspoorpad, de fietssnelweg tussen Kortrijk en Gent. “Het vernieuwde traject past perfect in de doelstellingen van het fietsroutenetwerk, over de gemeentegrenzen heen met een hoge functionele meerwaarde”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe. “De ingreep is een grote verbetering voor de verkeersveiligheid. De verbinding met het jaagpad langs het kanaal en het Guldenspoorfietspad is er nu. Veilige kruispunten zijn voor ons prioritair”, zegt de Kortrijkse schepen voor Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).

“Het gevaarlijke kruispunt stond al langer op onze aan-te-pakken-lijst. We zijn vanuit Harelbeke heel tevreden dat er een veilige fietsoversteek gerealiseerd is voor onder meer de schoolgaande jeugd en de vele mensen die op het bedrijventerrein Evolis en Stasegem werken”, duidt schepen van Mobiliteit van Harelbeke Tijs Naert (Groen). Er kwam ook een beveiligde fietsoversteek aan de Visserskaai.