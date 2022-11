Kruispunt aan Scheepsdalebrug in Brugge wordt vierkant groen

De veiligheid voor fietsers wordt verbeterd op het kruispunt aan de Scheepsdalebrug in Brugge. De verkeerslichten worden er ‘vierkant groen’.

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf maandag 21 november met de aanpassing van de verkeerslichten op het kruispunt aan de Scheepsdalebrug met de Sint-Pieterskaai, de Steenkaai en de Blankenbergse Steenweg. Er wordt een ‘vierkant groen’ verkeerslichtenregeling geïnstalleerd.

Tweede kruispunt

Bij dergelijke verkeerslichten krijgen alle voetgangers en fietsers uit verschillende richtingen op hetzelfde moment groen licht om over te steken, terwijl auto’s en vrachtwagens nog even moeten wachten. Het is al het tweede kruispunt in Brugge dat met ‘vierkant groen’ wordt uitgerust. Dit kruispunt stond in 2019 nog op de lijst van gevaarlijke punten.

Om de fietsveiligheid te verhogen, zetten we al langer in op ‘vierkant groen’ verkeerslichten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Eerder hebben we de verkeerslichten al met succes toegepast op het kruispunt Scheepsdalelaan/Leopold I-laan/Leopold II-laan”, aldus Peeters. De verkeerslichten ‘vierkant groen’ zijn te herkennen aan pijltjes rond het silhouet van de fietser of voetgangers”.

Dodehoekongevallen vermijden

Door fietsers en voetgangers aan het kruispunt aan de Scheepsdalebrug met de Sint-Pieterskaai, de Steenkaai en de Blankenbergse Steenweg tegelijk te laten oversteken terwijl gemotoriseerd verkeer moet wachten, moeten autobestuurders die vanaf de Scheepsdalebrug rechtsaf afslaan niet langer op hun hoede zijn voor rechtsafslaand verkeer. Hierdoor worden mogelijke dodehoekongevallen vermeden. Fietsers zullen op het kruispunt ook diagonaal mogen oversteken, voetgangers mogen dit niet doen en volgen gewoon het zebrapad.

Beperkte hinder

De hinder tijdens de werken zal beperkt blijven. De kleine Steenkaai zal tijdelijk afgesloten zijn ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Pieterskaai. In het stukje Steenkaai tussen de Rustenburgstraat en Sint-Pieterskaai wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten.

De werken gebeuren enkel tussen 9 en 15.30 uur en het verkeer behoudt steeds doorgang.