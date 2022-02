Krijgt Lendelede in de running voor titel van Fietsgemeente 2022

Lendelede is, naast acht andere Vlaamse steden en gemeentes, genomineerd als kanshebber voor de titel van Fietsgemeente 2022. Lendelede behaalde, samen met Peer en Zutendaal, de hoogste score in de publieksbevraging binnen de categorie van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners.

Met dit initiatief wil Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters, de VSV en de Vlaamse Overheid in samenwerking met de Fietsersbond verschillende steden en gemeenten aanmoedigen om een veiliger en vlotter fietsverkeer te voorzien in hun stad of gemeente.

Er werden 58 ingevulde enquêtes ingezonden door verschillende inwoners van Lendelede. Daarmee haalde de gemeente nipt de drempel van 50 enquêtes om in aanmerking te komen voor de titel van Fietsgemeente 2022. Op basis van die enquêtes kon men concluderen dat Lendelede een globale score van 8 op 10 behaalde. Dat is één punt meer dan vorig jaar.

Finale

Deze maand gaat de tweede ronde van start. In deze ronde gaan verschillende experts analyses en terreinonderzoeken uitvoeren in Lendelede. De resultaten van alle steden en gemeenten zullen vervolgens worden beoordeeld door een vakjury, die per categorie zal bepalen wie de winnaars zijn.

De andere genomineerde steden en gemeentes zijn Genk, Leuven en Mechelen in categorie 1, Dilsen-Stokkem, Lommel en Mortsel in categorie 2 en Lendelede, Peer en Zutendaal in categorie 3.

De officiële bekendmaking van de drie winnaars vindt plaats tijdens het Fietscongres op 31 mei in Deinze.