Kosteloze vervangfiets voor slachtoffers van fietsdiefstal in Brugge

Stad Brugge investeerde in tien nieuwe vervangfietsen. Deze Eerste Hulp Bij Fietsdiefstallen-fietsen zijn bedoeld voor Bruggelingen en voor mensen die in Brugge werken. Om in aanmerking te komen moeten slachtoffers van een fietsdiefstal wel aangifte doen, en dat kan onder andere via police-on-web.be.

De EHBF-fietsen kunnen kosteloos twee maanden gebruikt worden. “Met dit aanbod zorgen we ervoor dat mensen naadloos hun weg en dagindeling kunnen voortzetten”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis.

Voor dit project werkt stad Brugge samen met het Fietspunt van Groep Intro Maatwerk vzw, dat verantwoordelijk is voor het ontlenen van deze fietsen. Slachtoffers kunnen op weekdagen terecht bij het Fietspunt.