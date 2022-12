Kortrijk maakt voetgangerszone winkelwandelgebied fietsvrij op zaterdagnamiddag

Het Kortrijkse stadsbestuur voert een gedeeltelijk verbod in voor fietsers in het winkelwandelgebied. Op zaterdag tussen 14 en 18 uur mag je er niet meer fietsen. De nieuwe regeling zal voor de eerste keer van toepassing zijn tijdens de drukte van het kerstshoppen nu zaterdag.

Het verbod komt er na een sensibiliseringscampagne die fietsers opriep om af te stappen bij drukte in het winkelwandelgebied. Op drukke momenten ontstaan te veel conflictsituaties tussen wandelaars en (te snel rijdende) fietsers.

Vermijden van conflicten

In het gebied geldt altijd al de regel dat je je enkel stapvoets mag voortbewegen (max 5 km per uur). En als het druk is (op eender welk moment), moet je afstappen. Bromfietsers zijn sowieso altijd verboden. Het fietsverbod op zaterdagnamiddag moet het vermijden van conflicten nog verder ondersteunen.

Op andere momenten blijft de voetgangerszone uiteraard toegankelijk voor fietsers, aangezien dit gebied een belangrijke schakel is in de fietsroutes van en naar onze scholen in het centrum van de stad.

Geen heksenjacht

“In de voetgangerszone van het winkelwandelgebied zijn de voetgangers vanzelfsprekend de hoofdgebruikers. Fietsers moeten zich dus aanpassen aan hen en niet omgekeerd. Uiteraard blijven we de combinatie van shoppen en fietsen stimuleren”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts.

“Zo zorgen we ervoor dat er voldoende stallingen zijn aan de rand van het winkelwandelgebied en in 2023 maken we ook werk van een inpandige fietsenstalling in het centrum van de stad. We organiseren ook zeker geen heksenjacht. De focus ligt op sensibilisering en preventie.”

Informatieborden

In het gebied staan informatieborden om fietsers te wijzen op het verbod. Ook de wettelijke signalisatie wordt aangepast. Er zullen ook flyers verspreid worden om fietsers en bromfietsers attent te maken op de nieuwe en bestaande regels in een voetgangerszone.