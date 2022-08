Kortrijk Kinderkoers is schot in de roos

Zomer van Overleie organiseerde voor de 3e keer hun Kinderkoers. Zaterdagnamiddag werd Overleie omgetoverd tot een kinderfietsdorp voor de Kortrijk Kinderkoers. Ruim 140 deelnemers tussen de 2 en de 12 jaar namen deel.

De afstanden varieerden per categorie van 250 meter met een loopfiets voor de allerkleinsten tot 2,2 kilometer. “Het geeft kinderen de kans om even hun fietstalent te tonen of gewoon gezellig met de vriendjes te bewegen”, zegt initiatiefnemer van het eerste uur Marniek Kint. “Voor de allerkleinsten was de run met de loopfiets en de papa’s en mama’s mochten meelopen met de loopfietsertjes.”

Voor iedereen een medaille

Kinderen waren eventjes baas op Overleie, niet enkel op de fiets maar ook op het springkasteel. “Het is erg leuk met de vriendinnetjes springen en gekke dingen doen”, vertelt Amber. Voor de ouders was er een goot terras voorzien. “We hebben een mooie opkomst van fietsertjes en publiek, en we hebben geluk met het weer”, aldus een tevreden Marniek die zijn vele medewerkers/vrijwilligers bedankt.



Elke winnaar van een reeks kreeg van burgemeester Ruth Vandenberghe en schepen van Sport Wouter Allijns een beker uitgereikt. Leuk detail: elke deelnemer kreeg een goodiebag en medaille mee naar huis.

Laura, Lisa, Birna, Yves, Joëlle en Evelyn kwamen special afgezakt uit de Vlaamse Ardennen. “We keken op facebook en websites voor een dagje uit in de grote regio en botsten op Kortrijk Kinderkoers. We wilden onmiddellijk weten wat dit was”, vertelt Evelyn. “Ik vind dit een mooi initiatief, zeker voor de kinderen. Het is hier ook aangenaam zitten. We kenden Kortrijk al een beetje maar zullen het zeker nog eens komen (her)ontdekken.”

(video KDS)