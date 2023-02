Kop van de Vaart in Roeselare wordt groener en veiliger voor fietsers

Straks neem je nóg mooiere kiekjes aan de magische Kop van de Vaart. De rotonde blijft onaangeroerd, maar de omgeving errond krijgt een groenere aanblik en een fietsveilige inrichting.

“We ontharden verschillende grijze zones en voorzien gras, planten en bomen. Zo integreren we meer kleur in de industriële omgeving en trekken we de kwalitatieve vergroening van de Spanjestraat en Vaartstraat door tot aan de Kop van de Vaart”, aldus schepen Francis Debruyne.

Veilige fietspaden

De nieuwe fietspaden zullen perfect aansluiten op de Vaartstraat, Jules Lagaelaan en Trakelweg. Op die manier beveiligen we dedrukke fietsassen tussen de Spiraalbrug, Krottegem en de stationsomgeving. Door de aanwezigheid van rode fietspaden, komt de fietser duidelijker in beeld.

Optimale inrichting van de parking

“De huidige inrichting van de parking aan de kant van de handelszaken is niet zo efficiënt, waardoor het veilig in- en uitrijden soms moeilijker verloopt. We leggen de nieuwe parking aan in nieuwe materialen en voorzien groenaanleg en een fietspad aan deze kant. De parkeervakken worden op een logischere manier gemarkeerd”, klinkt het.

Tijdens de werken kan je tijdelijk vanuit de Koning Albert I-laan niet naar de Kaaistraat rijden. Ook de omgekeerde beweging is niet toegelaten. Heel wat andere richtingen zijn wel mogelijk, op weg naar jouw bestemming:

– Naar kortparkeerplaatsen langs de Jules Lagaelaan als je lokale handelaars bezoekt.

– Naar de ondergrondse parking Ooststraat-Station.

– Via de O.-L.-Vrouwestraat naar de Spanjestraat en O.-L.-Vrouwemarkt. De Onze-Lieve.-Vrouwestraatblijft voorlopig in twee richtingen mogelijk, tot het einde van de werken.

– Via de slagboom aan het busstation, richting Beversesteenweg.

De aannemer start wellicht vanaf 13 maart en de werken zullen ongeveer tien weken duren. De uitvoering wordt uiteraard afgestemd op de heraanleg van de Spanjestraat, die nu stilaan op zijn einde loopt.