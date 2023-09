Koksijde genomineerd als Fietsgemeente 2024

Koksijde is een van de 9 Vlaamse genomineerde steden en gemeentes voor de titel Fietsgemeente/Fietsstad 2024. Met dit initiatief willen Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Vlaanderen, lokale besturen stimuleren om zich in te zetten voor veiliger en vlotter fietsverkeer.

Koksijde is een van de 165 steden en gemeentes die een fietsrapport kregen van de Vlaamse fietser. In een publieksbevraging beoordeelden alle Vlaamse fietsers het afgelopen voorjaar het fietsbeleid binnen hun gemeente. De drie gemeenten/steden die in de enquête binnen hun categorie de hoogste gemiddelde scores behaalden, zijn genomineerd als kanshebbers voor de titel. In categorie 2 (meer dan 20.000 inwoners) werd Koksijde genomineerd naast Dilsen-Stokkem en Wuustwezel.

“Koksijde is al sinds jaar en dag bekend als dé fietsgemeente”, merkt burgemeester Marc Vanden Bussche op. “Je vindt hier een fietsstratennetwerk dat loopt van oost naar west. Er is de as Pylyserlaan-Abdijstraat-Van Maldeghemstraat. Maar ook de Piet Verhaertstraat, het Loze Vissertjespad, de Parnassiusstraat, Tennislaan, Rubenslaan, Pannelaan, Noordzeedreef, Duinenkranslaan en Ranonkellaan staan in het teken van Koning fiets. In samenwerking met Veurne en De Panne beschikt Koksijde over een deelfietsensysteem met 105 fietsen op 27 locaties.”

Veiligheid

“In het verleden viel onze gemeente al in de prijzen, onder meer als veiligste fietsgemeente van Vlaanderen. Om die topstatus te behouden, doen we er alles aan om ons wegen- en fietsennetwerk veilig en up-to-date te houden. Zo komt er in Wulpen een gescheiden fietspad in de Dijk. In de verfraaide doortocht in Oostduinkerke-Bad komt er een rood fietspad en in de Burgweg en Koningstraat een extra fietszone. In de recent gerenoveerde Jaak Van Buggenhoutlaan is meer groen én aandacht voor de zwakke weggebruiker. Ook bij de herinrichting van de pas vernieuwde Kerkstraat in Koksijde-Dorp trokken we de kaart van de fietsveiligheid. Er zijn aparte fietspaden, aangelegd in asfalt in plaats van klinkers. Waar minder plaats is, kozen we voor fietssuggestiestroken”.

Schepen van Mobiliteit Charlotte Castelein: “Fietsen zorgt voor meer beleving en is tegelijk een ode aan duurzame mobiliteit. Het is niet alleen goed voor je eigen gezondheid, maar voor de hele gemeenschap. Iedereen wint.”

In de tweede ronde, die deze maand start, bezoeken experts van een onafhankelijk studiebureau de negen genomineerde steden/gemeentes voor een terreinonderzoek. De resultaten van hun diepgaande analyse van fietsinfrastructuur en fietsbeleid worden beoordeeld door een vakjury, die per categorie beslist wie wint. Minister Lydia Peeters maakt de drie winnaars bekend in het voorjaar 2024.