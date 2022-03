Knokke-Heist zoekt fietscoaches

Knokke-Heist is op zoek naar meerdere vrijwilligers met een liefde voor lesgeven en een passie voor fietsen. Tijdens een fietscursus kunnen volwassenen de basistechnieken van het fietsen leren.

Fietsen betekent zelfredzaamheid en een opstapje naar werk, betere mobiliteit en onafhankelijkheid. Het gemeentebestuur biedt voldoende ondersteuning om te groeien als coach en stelt voldoende materiaal ter beschikking.

De taak van de fietscoach bestaat erin om cursisten op een geduldige en respectvolle manier te coachen. Men verwacht dat de fietscoach ongeveer één halve dag per week beschikbaar is over een periode van 6 weken.