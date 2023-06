Knokke-Heist opent gratis laadpunt voor elektrische fiets of step aan Scharpoord

Op dinsdag 6 juni wordt een laadstation voor elektrische fietsen of steps van eDock geopend aan Cultuurcentrum Scharpoord. Het gaat om een testproject van 3 maanden waarbij het gemeentebestuur evalueert of de combinatie van opladen en beveiligen een meerwaarde biedt.

Dit type laadstation maakt het namelijk mogelijk om je elektrische fiets op te laden én tegelijk te beveiligen dankzij het gebruik van een mobiele app. Met dit testproject zet Knokke-Heist verder in op de sterk opkomende elektrische fietscultuur. Die wordt meer en meer gebruikt als vervoersmiddel maar is spijtig genoeg ook een gegeerd object voor dieven. Een risico dat met het gebruik van het eDock laadstation geminimaliseerd wordt.

De keuze van Cultuurcentrum Scharpoord spreekt voor zich: hier ben je snel enkele uren zoet. Bezocht je bijvoorbeeld de fototentoonstelling Rankin – The Dazed decades al of installeer je voor een drankje en een knabbeltje in Cafécultuur? Knokke-Heist zet zich al geruime tijd in de markt als fietsgemeente en rolde een heus Masterplan Fiets uit. Recent nog werd met de derde fase van ’t Walletje een belangrijke fietsader tussen Westkapelle en Knokke centrum gerealiseerd. Ook dit testproject kadert in het Masterplan Fiets.