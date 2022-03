Kasteelstraat wordt tweede schoolstraat: “Alle scholen verkeersveilig maken tegen eind legislatuur”

De Stad Menen zet al langer stappen om de verkeersveiligheid rond zijn scholen te verhogen. Die ambitie wordt nu opnieuw kracht bijgezet door de invoering van een nieuwe schoolstraat in de Kasteelstraat, in Rekkem. “Het is onze taak als stadsbestuur om fors te blijven inzetten op meer verkeersveiligheid”, zegt schepen Patrick Roose (Vooruit).

In februari 2020 gaf Menen de aftrap van zijn campagne voor de verhoging van de verkeersveiligheid rond de scholen. Bij basisscholen de Kleine Prins en Sint-Joris werd toen een proefproject opgestart. De gemeente sloot er de August Debunnestraat en de Sint-Jansmolenstraat af voor gemotoriseerd verkeerd.

“En nu is de Kasteelstraat, in de omgeving van de VBS Kastaar, aan de beurt”, zegt schepen van publieke ruimte en mobiliteit Patrick Roose (Vooruit). “De schoolstraten worden voorzien van uitschuifbare wegafsluitingen die er de zware nadars zullen vervangen. We zijn ook bezig om extra verlichtingspalen aan te brengen aan het zebrapad voor de Sint-Niklaaskerk, een drukke oversteek voor veel leerlingen.”

Vlaamse steun

Naast de nieuwe schoolstraat komt er ook een herinrichting van de fietsstraat in de Charles Cappelestraat, dichtbij het wijkschooltje van het Binnenhof. Er komen ook digitale snelheidsborden en een duidelijke wegmarkering rond de schoolgebouwen.

“Het is onze taak als stadsbestuur om fors te blijven inzetten op meer verkeersveiligheid”, aldus schepen Roose. “We kregen voor onze projecten zo’n 76.000 euro aan financiële steun toegewezen van Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD).”

“Er liggen trouwens nog vijf nieuwe schoolomgevingsdossiers op de ontwerptafel die we graag in het komend jaar zouden realiseren. Dan zijn alle schoolomgevingen in Menen verkeersvrij gemaakt tegen het einde van deze legislatuur. Ook in de Volkslaan en Guido Gezellelaan blijven we in verkeersveiligheid investeren. We zijn daar bezig met de volledige modernisering en uitbreiding van de aanwezige signalisatie. (WO)