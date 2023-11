Jeugdbewegingen en middelbare school wijzen op belang van fietsverlichting

Zowel KSA Grensvuur Wervik, Chiro Speratoker Geluwe als de middelbare school Sint-Jozefscollege pakken in deze donkere dagen in het kader van de fietsverlichting elk afzonderlijk uit met een opmerkelijke campagne naar de ouders, leden en leerlingen toe.

“Winter is in zicht! Wat betekent, de dagen worden korter en het wordt kouder buiten! Vergeet zeker jullie fietslichten niet! Het is heel belangrijk dat jullie na de KSA veilig en verlicht naar huis kunnen fietsen”, klinkt het bij KSA Grensvuur.

Onder de titel ‘Ik ben graag gezien’ verspreidt Chiro Speratoker ook een affiche. “De leiding ziet u graag en zeker de aankomende donkere Chirozondagen. Daarom laten we de kinderen graag terug naar huis vertrekken, vanuit het Chiroheem, in alle veiligheid. Met een zekere aandacht voor het dragen van een fluohesje (van thuis), goede verlichting en de nodige begeleiding”, klinkt het.

Met het mistig weer vandaag zet ook het Sint-Jozefscollege in de Koestraat in Wervik samen met de ouderraad nog meer in op de veiligheid in het verkeer. “Wij roepen graag nog eens AL onze leerlingen op om bij dit mistig weer op te vallen in het verkeer! Lichten aan en FLUO dragen zodat je gezien wordt, ook als voetganger draag je fluo.”