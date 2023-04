Inwoners Steenstraat Elverdinge zijn gevaarlijke situatie beu en vragen dringend een fietspad

“Je neemt beter een omweg in plaats van elke dag je leven te riskeren als zwakke weggebruiker.” De commentaren die inwoners van de Steenstraat in Elverdinge op een petitie nalieten zijn duidelijk: ze willen dat er dringend een fietspad komt tussen Elverdinge en Zuidschote. Het stadsbestuur heeft oor voor het probleem, maar zegt dat er aanzienlijke onteigeningen nodig zijn om fietspaden te realiseren. “En daarvoor ontbreken de middelen.”

“De baan van Elverdinge naar Zuidschote is een gevaarlijke baan”, zegt Johan Couchez, die al meer dan 30 jaar in de Steenstraat 8 woont. “De snelheid van de automobilisten is er vaak hoog. Ook vrachtwagens die de straat gebruiken rijden vaak snel, niet tegenstaande er in het begin van de straat een verbodsbord ‘verboden boven de 5,5 ton’ en een bord ‘plaatselijk verkeer’ staat. Bovendien gebeuren er regelmatig ongevallen. Ik hoor van sommige mensen dat ze liggen te schudden in hun bed als er een zware vrachtwagen voorbij rijdt. De snelheid is hier gewoon te hoog en de aanleg van een fietspad dringt zich op. Ik hoor van een 80-jarige bewoonster van de straat dat ze er niet meer durft te gaan wandelen met haar hondje. We zien dat het stadsbestuur werk maakt van verkeersveiligheid in de stad, maar we vragen de deelgemeenten niet te vergeten.”

Petitie

Om zijn opmerking kracht bij te zetten, startte Johan een petitie op. Hij verzamelde van zijn buren 47 handtekeningen op papier en een 50-tal handtekeningen via digitale weg. Een van de ondertekenaars schrijft: “Ik onderteken omdat de situatie voor de fietser levensgevaarlijk is. Je neemt beter een omweg in plaats van elke dag je leven te riskeren als fietser.” Een ander iemand zegt: “Ik durf de weg niet te nemen met de kinderen achterop de fiets. Anders zou ik beslist vaker boodschappen doen met mijn tweewieler.”

Begrip

“We begrijpen absoluut de vraag van de initiatiefnemer Johan Couchez”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Fietsveiligheid is prioriteit en de aanleg van een fietspad tussen Elverdinge en Zuidschote is daarbij een dossier dat al enige tijd op de radar staat. Alle partijen hebben de ambitie dat aan te pakken.”

Eerder werd de Steenstraat door de provincie geselecteerd als Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). “Dat betekent echter niet dat er dan automatisch een fietspad voorzien wordt”, verduidelijkt burgemeester Talpe. “Wel zullen bij aanleg van een fietspad de provincie en de Vlaamse overheid de kosten voor de aanleg van het pad subsidiëren. Dat is alvast een goede zaak. De andere kosten – zoals onteigeningen, heraanleg voetpaden en rioleringen – moet de stad op zich nemen. In de Steenstraat is slechts een beperkte openbare ruimte aanwezig. Rekening houdend met de fietspadbreedtes en tussenruimtes zoals voorzien in het fietsvademecum, zullen er dus aanzienlijke onteigeningen nodig zijn en dus ook middelen. Voor deze legislatuur zijn daar geen budgetten voor voorzien. Dit zal zeker opnieuw besproken worden in functie van de opmaak van het nieuwe meerjarenplan voor volgende legislatuur. We houden betrokkenen hier verder van op de hoogte.” (CMW)