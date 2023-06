Invalide koppel blijft paraat voor schoolkinderen: “Hier hebben we mekaar nodig, anders is het te gevaarlijk”

“Wij gaan waar het het gevaarlijkst is.” Mario Degrendel (56) en Heidi Bekaert (50) uit Zonnebeke hebben jarenlang kinderen begeleid aan de rotonde bij basisschool De Wijzer in hun thuisdorp, maar voortaan staan ze elke ochtend aan de Ieperse basisschool Sint-Jozef op de omstreden Meenseweg. Onlangs hield de school een zoveelste actie voor een heraanleg.

“Deze weg is drukker, sneller en gevaarlijker dan in Zonnebeke, en er steken meer kinderen over. Daarom kwamen we naar hier”, vertellen Mario en Heidi over hun transfer van Zonnebeke naar Ieper. Mario schilderde tot zijn knieën het begaven, Heidi werkte als verzorgende maar kreeg artrose.

“We zijn invalide, maar kunnen als gemachtigd opzichter nog iets betekenen voor de maatschappij”, stelt Mario. “Wind, regen of sneeuw houden ons niet tegen.”

“Maar alleen zou ik het niet doen”, bekent Heidi. “We hebben mekaar nodig om naar twee kanten te kijken. Anders is het te gevaarlijk.”

Behalve gemotoriseerd verkeer blijken ook fietsers soms een probleem. “E-bikes rijden te snel, lijken geneigd te stoppen, maar doen dat uiteindelijk niet waardoor ik geen kans meer heb om er nog voor te springen. Dan is het hopen dat de fietser niemand mee heeft”, aldus Mario. “Ook voor fietsbegeleiding tijdens schoolactiviteiten of noodgevallen staan wij paraat. De directeur mag ons altijd roepen.”

Dankbaarheid

Lieven Calis is het koppel dankbaar. “Zulke vrijwilligers zijn een grote sterkte voor onze school, die 432 kinderen telt en blijft groeien”, zegt hij. Onlangs organiseerde Sint-Jozef een ‘fietsslang’ langs gevaarlijke verkeerspunten rond de school. Meer dan honderd kinderen namen deel.

“De rest supporterde langs het parcours”, vertelt Roeland Struye, lid van de ouderraad. “Met de actie wijzen we hen op gevaren, het belang van een helm en fluojasje en roepen we het stadsbestuur op om de gevaarlijke Meenseweg veiliger te maken.”

Acties in Sint-Jozef zijn een traditie geworden. “De voorbije elf jaar minstens een keer per jaar en ook voor ik directeur werd”, weet Calis. “We zaten samen met verschillende stadsbesturen en de politie, en intussen zijn er zaken veranderd, maar we blijven wachten op een goeie herinrichting voor kinderen en zwakke weggebruikers. Ik mag niet gedroomd hebben dat hier iets zou gebeuren met onze kinderen. Angstige ouders laten hun kind niet alleen naar school komen. Onze acties maken niet bang, maar bewust.”

Rode licht

“Op het naburige kruispunt is er altijd veel verkeer en auto’s rijden er soms door het rood, dan wordt het gevaarlijk”, getuigt Stan Gryson (11). Klasgenoot Emile Verkamer (11) gaat sinds dit jaar met de fiets naar school. “Het wordt al gevaarlijk vanaf mijn woning bij de rotonde van de Brugseweg. Op de Grote Markt werd ik bijna aangereden.”

“We herinneren de meerderheidspartijen er aan dat ze in 2017 een memorandum ondertekenden om de Meenseweg integraal aan te pakken, maar verder dan lap- en tapwerk zijn ze niet geraakt”, reageert Katrien Desomer, fractieleider van oppositiepartij CD&V.

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) benadrukt een reeks maatregelen in de schoolomgeving in deze bestuursperiode. “De fietspaden tussen de Zuiderring en de Bascule zijn merkelijk breder gemaakt. De voetpaden zijn toegankelijker door het wegnemen van verlichtingsarmaturen, zebrapaden werden voorzien van leds, en er kwamen bijkomende voetpaduitstulpingen, een herkenbare kleurrijke accentpaal en een kus- en wegzone aan de school. We zorgden voor snelheidsremmende maatregelen in de Robrecht van Bethunelaan en Hovelandlaan. Een belangrijke aanpassing was ook de proefrotonde: die onderbreekt de verkeersstroom waardoor de snelheid op de Meenseweg lager ligt. Ter hoogte van het rusthuis loopt nu een proefproject met een gevleugeld zebrapad.”

“Een volledige heraanleg op termijn is uiteraard de ambitie. Ik wijs bestuurders ook op hun verantwoordelijkheid en roep op om de maximale snelheid te respecteren”, besluit Talpe. (TP)