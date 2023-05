Ingelmunster zet vanaf juni nog méér in op fietszones in centrum en aan scholen: “Fietsers krijgen in het centrum een streepje voor”

2023 is het jaar van de fiets in Ingelmunster. Naast de fietssubsidie maakt het gemeentebestuur dit jaar ook werk van een samenhangend netwerk van fietszones. Het centrum transformeert naar één grote fietszone, in de omgeving van de Brigandsstraat vergroot de bestaande fietszone.

Ingelmunster werkt momenteel aan een nieuw mobiliteitsplan. Via een enquête kon de Ingelmunsternaar feedback geven. Schepen van Mobiliteit Trui Lambrecht: “Meer dan de helft van de deelnemers was voorstander van meer fietszones. Tijdens de aansluitende participatiemomenten was er een concensus om de huidige zone 30 en enkele omliggende straten in het centrum om te vormen tot één fietszone. Ook het lokaal overlegplatform fietsbeleid is voorstander.”

Fietsers op één

Het centrum van Ingelmunster verandert vanaf juni 2023 in één grote fietszone. De huidige fietszone breidt uit met maar liefst zestien nieuwe straten. De zone start aan de voet van de Brigandsbrug en omvat de huidige zone 30 en de Bollewerpstraat, Hinnebilkstraat en een deel van de Weststraat. Fietsers komen er op de eerste plaats. Auto’s en andere motorvoertuigen zijn welkom, maar mogen de fietser niet inhalen en rijden maximum 30 kilometer per uur. Een fietszone herken je aan de rode markeringen en fietslogo’s op de straat. “Fietsers krijgen in het centrum een streepje voor. In de fietszone past het verkeer zich aan aan het ritme van de fiets. Een extra stimulans voor alle Ingelmunsternaren om de fiets vaker te gebruiken.”

Heel wat kinderen fietsen naar school. Naast de ruime fietszone in het centrum, waar veel scholen liggen, breidt ook de fietszone in de omgeving van Prizma basisschool Onze Lieve Vrouw uit met een deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Pieter Deconinckstraat. Schoolkinderen gebruiken vaak de Kleine Izegemstraat om de tunnel onder de sporen te bereiken. Daarom transformeert deze straat eveneens in een fietszone.

“De schoolgaande jeugd heeft het recht om op een veilige manier naar school te fietsen. Kinderen die via de gemachtigd opzichter de Gentstraat oversteken, kunnen hun parcours veilig verderzetten dankzij de grotere fietszone in de omgeving van de basisschool. De Kleine Izegemstraat vormt een veilige verbinding met de tunnel onder de sporen en krijgt daarom ook de kenmerken van een fietszone”, aldus Trui.

Subsidies

“Kinderen en volwassenen moeten zich op een veilige en comfortabele manier kunnen verplaatsen. Om dit te bereiken, kan het gemeentebestuur rekenen op ongeveer 61.000 euro subsidies om de verkeersveiligheid op schoolroutes te verbeteren. Zo kunnen Ingelmunsternaren genieten van een fietsvriendelijk gebied en meer fietscomfort in onze gemeente.” (PADI)