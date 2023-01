Infomarkt over dubbelrichtingsfietspad tussen Westvleteren en Krombeke

Op woensdag 1 februari van 18 tot 20 uur worden in het dorpshuis van Westvleteren, Westvleterendorp 13, de plannen voorgesteld voor het nieuw aan te leggen fietspad tussen Westvleteren en Krombeke.

Tussen beide deelkernen komt er een veilige fietsverbinding langs de Graaf van Hoornweg (Krombeke) en de Krombekestraat (Westvleteren). Er wordt een dubbelrichtingsfietspad in asfalt voorzien, met een breedte van 3 meter over een afstand van 2,5 kilometer.

Bufferstrook van 1 meter

Tussen het fietspad en de rijweg wordt een groene berm van 2 meter voorzien. De bestaande grachten worden verlegd. Er wordt een bufferstrook van 1 meter voorzien tussen de rand van het fietspad en het talud van de gracht.

“Het fietspad dat er nu ligt, bevindt zich in een zeer belabberde staat. Dankzij de medewerking van de stad Poperinge en de volledige subsidie van de provincie en het Vlaamse Gewest, kunnen we nu dus een nieuw fietspad van 2,5 kilometer aanleggen aan één kant van de weg. Dit jaar wordt gestart met de verwerving van de gronden, de uitvoering wordt verwacht in 2024”, aldus burgemeester Stephan Mourisse (LVP) van Vleteren.