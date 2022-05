In Roeselare kun je op 15 kruispunten toch veilig rechtsaf slaan bij rood licht

Aan verschillende verkeerslichten in Roeselare worden B22 verkeersborden bevestigd. Fietsers krijgen voortaan aan een verkeerslicht uitgerust met dit verkeersbord de mogelijkheid om altijd – dus ook als een verkeerslicht op oranjegeel of rood staat – rechtsaf te fietsen, op voorwaarde dat ze voorrang verlenen aan voetgangers of andere weggebruikers.

“Soms sta je als fietser lang te wachten voor het rode licht. Met de toepassing van zo’n borden zal het ‘zinloos rood’ niet langer je traject onderbreken. Het gebruik van de verkeersborden B22 zal de doorstroming voor fietsers op een veilige en duidelijke manier verhogen. De regelgeving geldt enkel voor fietsers, dus niet voor bromfietsen van eender welke klasse”, horen we van Stefaan Van Coillie.

Niet overal

“We plaatsen de borden niet overal. Uit veiligheidsoverwegingen worden ze enkel geplaatst, wanneer de fietser na het rechtsaf afslaan op een fietspad terecht komt op de dwarsweg. En als er geen rechtstreeks conflict kan ontstaan op regelmatige tijdstippen met o.a. in- of uitrijdende voertuigen op de hoek van het kruispunt of aanliggende ventwegen.”

In Roeselare komen zo’n 15 verkeerslichten in aanmerking voor zo’n verkeersregeling. Dat zijn kruispunten waar weinig of geen conflicten zijn met andere weggebruikers en fietsers op een veilige manier door het rood kunnen fietsen. Op die plaatsen zie je binnenkort een bordje hangen aan de verkeerslichten.