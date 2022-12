IN KAART 74 miljoen euro voor nieuwe fietspaden in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) maakt 28,5 miljoen euro vrij om te investeren in nieuwe fietsinfrastructuur in West-Vlaanderen. De lokale besturen leggen daar zelf nog eens bijna 37 miljoen euro bovenop. Ook de provincie zal een bedrag van 8,7 miljoen investeren in fietsinfrastructuur in West-Vlaanderen. Dit alles gebeurt in kader van het ‘Plan Kopenhagen’, een project waarmee minister Somers 1.000 wilde voorzien aan nieuwe fietspaden in Vlaanderen. Maar de lokale besturen diende voldoende projecten in voor maar liefst 1.644 kilometer.

Dankzij het ‘Plan Kopenhagen’ van de Vlaamse regering zal er samen met de provincies en lokale besturen 412 miljoen euro geïnvesteerd worden in nieuwe fietsinfrastructuur. “Zo zetten we Vlaanderen verder op de kaart als echte fietsregio”, zegt minister Somers. In West-Vlaanderen gaat het om een totaalbudget van 74 miljoen euro.

“De lokale besturen bepalen zelf waar die nieuwe fietsinfrastructuur komt en hoe dat zal ingericht worden”

Elk lokaal bestuur kreeg de kans om projecten voor nieuwe fietsinfrastructuren in te dienen. De Vlaamse regering zal 19,8 miljoen euro investeren in die lokale projecten. De gemeente- en stadsbesturen leggen daar nog een bedrag van 36,7 miljoen euro bij. “De lokale besturen zijn de trekkers en Vlaanderen co-financieert de plannen. De lokale besturen bepalen zelf waar die nieuwe fietsinfrastructuur exact komt en hoe die eruit zal zien.”

Kijk hier hoeveel er zal geïnvesteerd worden in lokale nieuwe fietsinfrastructuur in jouw gemeente:

17,4 miljoen provinciale infrastructuur

Op provinciaal niveau wordt er nog eens 17,4 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, waarvan de provincie en de Vlaamse regering elk de helft betalen. Dat budget zal vooral ingezet worden voor de verdere aanleg van fietssnelwegen in Vlaanderen. “Want die vormen de ruggengraat van het fietsroutenetwerk. Ze verbinden steden en gemeenten en maken het eenvoudiger en ook veiliger om langere afstanden af te leggen met de fiets”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit (Open VLD).