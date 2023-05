In Deerlijk huur je kinderfiets voor twintig euro per jaar

De fietsbieb in Deerlijk is vorig weekend officieel boven de doopvont gehouden. Je kunt in de Hoogstraat 46c voor twintig euro per jaar een kinderfiets huren.

De fietsbieb is een project van Beweging.net, Huis van het Kind en de gemeente Deerlijk. In Deerlijk was CD&V-gemeenteraadslid Marc Coppens de grote initiatiefnemer. Die dankte in eerste instantie “mijn twee buddy’s, Ingrid Deroubaix en schepen van Sociale Zaken Louis Vanderbeken.”

“Ook het college van burgemeester en schepenen en de voltallige gemeenteraad, die het project unaniem goedkeurde, verdienen een dankwoordje. Ik ben bijzonder trots en dankbaar dat het zo gelopen is. Dank ook voor het ter beschikking stellen van deze locatie en een stuk financiële ondersteuning, want met het lidgeld dat de ontleners betalen zou dat nooit lukken. Het is een voorbeeld van goede samenwerking, waarin ook Francis Devlamynck van Beweging.net en Sofie Hatse, onze gemeentelijke innovator Burger en Welzijn, een belangrijke rol gespeeld hebben.”

“De verantwoordelijken van de fietsbieb van Kuurne gaven ons waardevolle tips en zetten ons op goede weg. En last but not least past hier een dikke dankjewel aan de vrijwillige medewerkers, zonder wier hulp we er nooit in geslaagd zouden zijn deze fietsbieb op te starten en te runnen.”

Budgetvriendelijk

“Wij waren het voorstel meteen genegen”, zei schepen van Kinderen en Gezin Louis Vanderbeken (CD&V). “Want de aanschaf van een fiets betekent toch een flinke hap uit het budget. Er zijn heel wat ouders met kinderen die hun fietsje heel snel ontgroeien. Een kind tussen de twee en twaalf jaar zou volgens studies wel vijf fietsjes ontgroeien….”

“Bij de fietsbieb kunnen inwoners van de gemeente goedkoop kinderfietsen lenen. Met een abonnement van twintig euro en een waarborg van twintig euro kan men één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Tijdens dat jaar mag die fiets ingeruild worden voor een groter exemplaar of voor een ander model uit het aanbod. Vrijwilligers staan in voor het onderhoud. En wie een kinderfiets op overschot heeft, mag dat melden bij de fietsbieb.” (DRD)