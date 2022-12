“Hoog tijd dat Diksmuide nieuwe fietspaden op rails zet”: oppositie kritisch over gebrek aan fietsambitie

“Wil de nieuwe beleidsploeg vanaf 2025 fietspaden kunnen aanleggen dan moet het Diksmuidse stadsbestuur dringend actie ondernemen. Die ambitie missen we”, stelt Kurt Vanlerberghe (Vooruit) scherp. Het fietspad in de Rousdammestraat en dat in een deel van de Schoorbakkestraat liggen er, maar wat met de rest zoals de verbinding Esen-Vladslo, Diksmuide-Kortemark en Lettenburg-Alveringem? Schepen Martin Obin (CD&V) heeft niet altijd positief nieuws. Een overzicht van alle hangende fietspadendossiers.

Nog meer goed nieuws in de Schoorbakkestraat, want ook dat dubbelrichtingsfietspad is recent afgewerkt. “Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Fluvius hebben we het stuk tussen de Stuivekenskerkestraat en Schoorbakkebrug opnieuw aangelegd”, duidt schepen Obin. “Naast het fietspad zijn ook de kruispunten met de Stuivekenskerkestraat en de Lagaenestraat veiliger.” Er is wel een kanttekening. “Jammer dat het deel van de Schoorbakkestraat tussen de Stuivekenskerkestraat en Pervijze niet is meegenomen. AWV heeft geen geld om de doortocht van Pervijze opnieuw in te richten.”

Het geplande fietspad tussen Diksmuide en Kortemark zit volgens Obin voorlopig op een goed spoor. “Op 14 december komen we met de projectstuurgroep samen om de verantwoordingsnota te bespreken. Eens die is goedgekeurd kunnen we een onteigeningsplan opmaken en de omgevingsvergunning aanvragen. Zonder beroepsprocedures zouden we dat tegen eind 2024 kunnen doen.”

Het fietspad tussen Esen en Vladslo is een ander paar mouwen. “De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en provincie is goedgekeurd. De ontwerpplannen zijn in opmaak”, vervolgt de schepen. “Het is een complex dossier omdat het geplande fietspad in een overstromingsgevoelig gebied ligt.”

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft volgens Obin de eerste jaren geen budget om de riolen in de Korte Wildestraat te vernieuwen. Nochtans wees een camera-onderzoek van Fluvius uit dat dit nodig is vooraleer het wegdek opnieuw aangelegd kan worden. “Daarom zullen we het dossier opsplitsen zodat we verder kunnen werken aan een fietspad in de Wikkelaerestraat. We moeten het voorontwerp nu omzetten in een projectnota.”

Dossiers op de langere baan

En zo zijn er nog dossiers die op de langere baan staan. Het fietspad in de Jonkershovestraat bijvoorbeeld. Daar is het wachten op een antwoord van Fluvius die de noodzaak moet bevestigen om de riolen daar te vernieuwen.

De bal voor het fietspad tussen Pervijze en Nieuwpoort ligt in het kamp van AWV. De onteigeningsplannen zijn eind vorig jaar al afgerond maar AWV moet de onderhandelingen met de eigenaars nog opstarten. Zo’n onteigeningsprocedure neemt al snel een paar jaar in beslag.

Het huiswerk voor de fietstunnel onder het spoor bij het Diksmuids station wordt opnieuw gedaan wegens te duur. Het dossier wordt daarom opnieuw aanbesteed en er wordt nagegaan of extra Europese steun haalbaar is.

“AWV heeft beloofd om het fietspad langs de Oostendestraat in fases heraan te leggen in functie van de onveiligheid. De aanleg van een fietspad tussen Oudekapelle en Alveringem is voor AWV geen prioriteit. Tot slot zit de realisatie van de tweede fase van een wandel- en fietspad langs de IJzerdijk richting de IJzertoren in de administratieve fase. We wachten op opmerkingen van de instanties die het project subsidiëren.” (GUS)