Heuls ongeloof bij plannen nieuwe eenrichtingstraten: “Catastrofe dreigt op kruising Bozestraat-Kortrijksestraat”

Onbegrip en ongeloof. Dat zij de emoties die het plan om in verkeersaders als de Bozestraat en de Molenstraat gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in te voeren in Heule hebben losgemaakt. “Wie heeft dit bedacht? Een duur en wereldvreemd studiebureau of een kleuterschool?”, reageren bewoners uit omliggende wijken. “We mogen er niet aan denken tot welke files dit zal leiden.”

De plannen voor een fietsverbinding in het noorden van de stad zijn al langer bekend. Een stuk daarvan is de verbinding van het Astridpark in Kortrijk met het speeldomein De Warande in Heule. Belangrijk daarbij is de geschrapte gewestweg N50c. De stad kocht de grond aan weerszijden van de Bozestraat dicht bij Heule-Watermolen aan, en wil daar nu een parkgebied met fiets- en wandelpaden aanleggen.

Die plannen werden vier jaar geleden al grosso modo bekendgemaakt. De buurtbewoners werden onlangs in De Warande uitgenodigd op een infovergadering met de meer concrete plannen. Groot was de verbazing van velen toen ze daar vernamen welke ingrijpende verkeersingrepen nodig zijn om die fietsverbinding te realiseren. Want het stadsbestuur wil nog dit jaar verschillende eenrichtingstraten invoeren. Voor een proefopstelling, om daarna te evalueren. “Op basis van verkeerstellingen en observaties, maar ook de bewoners zullen een belangrijke partner in deze evaluatie zijn”, klinkt het.

Vier wijken getroffen

Zo zal de Molenstraat richting Izegemsestraat ter hoogte van de Jakob Vandervaetstraat aangelegd worden. © Stad Kortrijk

Concreet plant men eenrichtingsverkeer in de Jakob Vandervaetstraat (vanuit de Molenstraat richting Astridpark) en in de Bozestraat vanuit de Izegemsestraat. In de Molenstraat wordt het eenrichting van de Kortrijksestraat tot aan de Jakob Vandervaetstraat. Vanuit de Koninginnelaan in Kortrijk zal er geen autoverkeer meer mogelijk zijn naar de Weverstraat of omgekeerd.

Natuurlijk heeft niemand problemen met fietspaden en groen, maar wat men nu voorstelt, is niet te doen. Het komt erop neer dat schepen Axel Weydts iedereen op de fiets wil. Maar men houdt niet de minste rekening met oudere of minder mobiele mensen

De plannen hebben vooral grote gevolgen voor de bewoners van vier wijken langs de Bozestraat: Blauwpoort, Waterhoek, de hele Tinekeswijk en de nieuwere Bozemolenwijk (tussen Boze- en Molenstraat). Al deze bewoners en ook die van de Bozestraat zelf zullen een grote omweg moeten maken om naar de dichtbij gelegen Watermolen te rijden of naar Ring Shopping. Daar komen straks nog de toekomstige bewoners van de (gecontesteerde) flatgebouwen Maïsveld bij én van de nieuwe woningen in de René De Clercqlaan. Wie gedacht had om bijvoorbeeld via de Hospitaalkouter de Molenstraat te bereiken, is eraan voor de moeite, want de drie straten van de Bozemolenwijk die op de Molenstraat uitkomen – Hospitaalkouter, Leiaarde en Heulemeersen – worden ‘geknipt’. Er komen paaltjes waardoor je de straten in, noch uit zal kunnen…

De beslissing omtrent de Bozestraat is opmerkelijk te noemen. In 2009 werd eenrichtingsverkeer ingevoerd vanaf de Sint-Godelievestraat naar de Izegemsestraat. De reden: een manoeuvreerprobleem bij de bussen van De Lijn. Jarenlang waren er nog altijd bestuurders die tegen de eenrichting in reden. Begin 2021 plaatste men paaltjes die dat moesten verhinderen. Nu de situatie eindelijk ingeburgerd, draait men de richting om.

Kilometers omrijden

De zwarte pijltjes in sommige straten duiden de nieuwe rijrichting aan. Waar zwart-witte bolletjes staan, zal men de straten niet meer kunnen in- of uitrijden. © Stad Kortrijk

De Watermolen lijkt zo steeds ontoegankelijker te worden. Kilometers omrijden ligt in het verschiet. Geert Lefevre, bewoner van het gedeelte van de Molenstraat waar tweerichtingsverkeer blijft, was een van de eersten die op de sociale media de kat de bel aanbond.

“Natuurlijk heeft niemand problemen met fietspaden en groen, maar wat men nu voorstelt, is niet te doen. Het komt erop neer dat schepen Axel Weydts iedereen op de fiets wil. Maar men houdt niet de minste rekening met oudere of minder mobiele mensen. Maar ook jongere mensen komen in de problemen, want niet iedereen wil zijn kinderen naar de school van de Watermolen laten fietsen. En de busjes die kinderen naar de jeugdtrainingen van KV Kortrijk brengen, hoe moeten die rijden?”

Parkeerprobleem

Geert Lefevre vraagt zich af wat de bewoners van de Molenstraat met hun wagen moeten doen: “De straat wordt daar nog 4 meter breed, zodat parkeren daar niet meer kan. De stad voorziet daar nu een buurtparking die veel te klein zal zijn voor de zowat 20 auto’s die nu in de straat parkeren. Dan spreken we nog niet over pakjesdiensten… Maar het grootste probleem zal zich zonder twijfel voordoen aan de kruising Bozestraat-Kortrijksestraat. Dat wordt een catastrofe en zeker op de spitsuren, temeer omdat ook de spooroverweg dichtbij ligt die drie keer per uur dichtgaat… We vernamen ook dat de lijnbussen in de Bozestraat verdwijnen. Men wil minder auto’s en men zorgt voor minder openbaar vervoer.”

Geert Lefevre: “Wij beleggen op donderdag 28 april om 19.30 uur in ’t Brugske in de Watermolenwal een vergadering om alle klachten te bekijken en op een constructieve manier tegenvoorstellen doen, zonder vreemde studiebureaus die de situatie niet of alleen op papier kennen.”