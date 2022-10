Het zal nog jaren duren maar beloofde fietssnelweg tussen Kortrijk en Waregem komt er

Wat is er aan de hand met de beloofde fietssnelweg tussen Kortrijk en Waregem? Die moest al lang in gebruik zijn, maar op de eerste spadesteek is het nog altijd wachten. Het project kostte ondertussen nochtans al 15 miljoen euro. “Ik verwacht dat de werken in 2025 kunnen starten”, zegt gedeputeerde Vanlerberghe.

Oktober 2017. Een delegatie van de gemeentebesturen van Kortrijk, Harelbeke en Waregem kondigt, in aanwezigheid van toenmalig gedeputeerde Franky De Block, trots aan dat het luik van Kortrijk naar Waregem, als onderdeel van de fietssnelweg F7 naar Gent, in 2020 klaar zal zijn voor gebruik.

Het klonk fervente fietsers als muziek in de oren. Kortrijk-Waregem is een belangrijke as voor school- en werkverkeer. Inmiddels heeft het enthousiasme van weleer plaats gemaakt voor frustratie nu de werken nog altijd niet gestart zijn.

Geen spoor

“Nog geen spoor te zien van een fietssnelweg”, schreef Els Dekeyster uit Beveren-Leie in de Facebook-groep ‘Ge zijt nen Beversen a je’. “Ik neem zelf vaak de fiets om naar mijn moeder te rijden”, zegt ze aan de telefoon, “en ik moet nog altijd de gewone drukke wegen nemen. Pas aan ‘t Gaverke in Waregem kan ik overschakelen op de fietssnelweg richting Gent. Daar is het zalig rijden tot in Zulte, waar mijn moeder woont.”

De nieuwe gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) heeft begrip voor het ongeduld. “Helaas slepen dit soort projecten wel vaker lang aan”, zegt hij. “Er komt nu wel schot in de zaak en volgend jaar wordt het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt. Er zijn daarna nog vergunningen af te leveren, maar hopelijk kunnen de werken daarna echt starten in 2025, hopelijk al een jaar vroeger.”

Vijftien kilometer

De fietsers gaan van Kortrijk tot in Waregem, net als bij het gedeelte daarna naar Gent, naast de spoorlijn 75 van Gent naar Kortrijk rijden. Het nieuwe stuk is vijftien kilometer lang. “Er komen fietsbruggen over de drie ringwegen en het kanaal in Kortrijk en fietstunnels onder de vijf bestaande spoorwegbruggen”, geeft Vanlerberghe nog mee.

In Kortrijk zal het traject starten op het Guldensporenpad van Kortrijk naar Zwevegem, dicht bij het Gebroeders Van Raemdonckpark. In Waregem zal het traject dus aansluiten op de fietssnelweg richting Gent aan de achterkant van het station aan de Roger Van Steenbruggestraat.

“Richting Kortrijk zal de fietssnelweg onder de bestaande tunnel doorgaan om meteen rechtsaf te gaan in de Gaverkesstraat”, zegt de Waregemse schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V).

De provincie en de Vlaamse overheid nemen de 15 miljoen euro grotendeels voor hun rekening. Kortrijk, Waregem en Harelbeke zullen een klein stuk moeten bijdragen.

En nog dit voor wie de fietssnelweg tussen Waregem en Gent al eens wil uittesten. Die kan je zonder grote problemen tot in De Pinte gebruiken.