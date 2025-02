Heel wat aanwinsten voor de fietsbieb

De Ardooise fietsbieb, een initiatief van Beweging.net (het ACW) stoomt zich klaar voor een nieuw uitleenseizoen. Tijdens de wintermaanden zaten ze niet stil. Het aanbod aan beschikbare fietsen werd uitgebreid. Nu wordt de voormalige fietsenzaak Devos in gereedheid gebracht om vanaf februari weer open te gaan voor de maandelijkse uitleensessie.

De fietsbieb is een gezinsvriendelijk uitleenproject van (kinder)fietsen. Christine Hollevoet van Beweging.net : ‘Een kinderfiets kopen, is voor heel wat gezinnen een dure aangelegenheid en vaak van tijdelijke aard. Een kind groeit en de fiets groeit niet mee en is al snel niet meer aangepast. Een fiets huren, is dan ook een oplossing en daar zorgt de fietsbieb voor’.

De bieb is momenteel nog gevestigd in de fietswinkel van wijlen Eric Devos op het Marktplein aan het Paradijs. Maar er zijn plannen om dit pand te slopen. Dit zal evenwel nog niet voor morgen zijn. “Een probleem dat moet opgelost worden als het zich stelt”, zo klinkt het. Een aantal vrijwilligers houdt de fietsbieb draaiende. Luc Allaert en Filip Sampers zijn de technici van dienst en zorgen er voor dat de fietsen in goede staat blijven. Voor de administratieve ondersteuning en het uitlenen zorgen Christa Willaert, Hilde Stevens Koen Claus (van Raak), Hendrik Desoete en Christine Hollevoet. De fietsbieb heeft momenteel 105 actieve leden en dat is een stevige groei in het afgelopen jaar. Er is keuze uit 184 fietsen. Fietsen met een wielomtrek van 20 tot 26 inch kunnen ze nog steeds gebruiken. (JM)

De fietsbieb heropent zaterdag 8 februari na twee maanden wintervakantie. Gedurende tien maanden open elke tweede zaterdagvoormiddag van 9.30 uur tot 11.30 uur. Lid worden, kost 20 euro en je betaalt een waarborg van 20 euro. Je kunt elke maand van fiets verwisselen. Op www.fietsbieb.be zie je het beschikbare aanbod.