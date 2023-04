Hanne wil zoveel mogelijk mensen op de fiets voor #ikfietsnaarhetwerk

De nationale feestdag voor de fietsers staat op donderdag 27 april in de agenda. Vlaanderen telt zo’n 9.000 inschrijvingen, waaronder Hanne Delanote. Ze is al enkele jaren ambassadeur voor de #ikfietsnaarhetwerk -dag.

“Via #ikfietsnaarhetwerk proberen we zoveel mogelijk mensen warm te maken om hun fiets te nemen naar het werk”, zegt Hanne Delanote (30) uit Kemmel. Ze werkt als administratief bediende in Ieper. “In de weken ervoor zijn er enkele challenges waar je leuke prijzen mee kan winnen. Iedere deelnemer maakt ook kans op een fietsendrager van Bosal. Deze dag wordt al voor de vijfde keer georganiseerd door Cyclis Bike Lease.

“We willen via deze dag mensen ook dat extra duwtje in de rug geven om wat vaker of altijd met de fiets te gaan werken wanneer dit mogelijk is. We zamelen hiermee ook geld in voor twee goede doelen. Enerzijds is er Habbekrats, die zich inzet voor kwetsbare kinderen en jongeren in België en anderzijds het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen dat inheemse gewonde dieren of in beslag genomen/gedumpte exotische dieren opvangt.”

Ambassadrice

Hanne is al vier jaar ambassadeur van de #ikfietsnaarhetwerk-dag. “Op internet zag ik toevallig hierover iets passeren en ik schreef me meteen in hiervoor aangezien ik al jaren de fiets neem naar het werk. Vroeger deed ik aan wielrennen, dus fietsen zit er al lang in bij mij, al is dit nu met een elektrische fiets.

Het heeft vele voordelen. Met de fiets ben ik zelfs een stuk sneller op mijn werk dan met de auto”, aldus Hanne. “Het is rustgevend en ik werk zo toch nog een beetje aan mijn conditie. Ik kom ook aangenamer thuis, wat dan weer een voordeel is voor mijn vriend.”