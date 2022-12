Grote wachtlijst voor fietsopbergplaatsen in Oostende: er zijn nog 324 wachtenden voor u

Er is in de badstad een grote wachtlijst voor fietsopbergplaatsen. Gemeenteraadslid Nathan Blondé wil dat de stad een tandje bijsteekt en desnoods leegstaande panden inschakelt.

Fietsboxen zijn opbergplaatsen voor fietsen die op het openbaar domein geplaatst worden. Wie geen eigen opbergplaats heeft, kan er een plaats huren. De eerste werd in 2012 gezet.

“Er kwamen sindsdien tien fietstrommels per jaar bij. In 2017 voerde Wouter De Vriendt nog actie voor meer van die fietskluizen”, zegt gemeenteraadslid Nathan Blondé (Vooruit). Er zijn nu in Oostende 23 fietsboxen.

Uit het antwoord op de schriftelijke vraag van Blondé blijkt dat er sinds 1 januari 2019 246 aanvragen waren van fietsers en dat 57 van hen een plaats kregen in een bestaande of nieuwe box. Het stadsbestuur voegt eraan toe dat er ook nog 135 plaatsen waren aangevraagd voor eind 2018. Dat brengt het totaal aantal mensen op de wachtlijst op 324.

Uit het antwoord blijkt verder dat er in 2019 drie fietstrommels werden geplaatst: twee op de Slijkensesteenweg en een in de Westlaan. Vorig jaar werden twee boxen uit de Lijnbaanstraat verplaatst naar de Serruyslaan en Jozef 2 straat.

Wachtlijst groeit enkel

“De fietsdiefstallen blijven een probleem en dus willen mensen hun fiets achter slot en grendel”, zegt Blondé. “De vraag is ook groot omdat er meer elektrische fietsen zijn, maar er worden amper boxen bijgeplaatst. De wachtlijst groeit enkel aan. In 2019 drie boxen en sedert 2020 geen enkele, terwijl er vroeger tien per jaar bij kwamen. De stad moet dus een tandje bijsteken. Dat kan door de plaatsing van meer van die fietstrommels, maar ook door leegstaande panden te gebruiken. Dat project loopt met succes in Antwerpen.”

