Groepje zestigers trekt met de fiets naar Santiago de Compostela: “We steunen vzw De Walhoeve”

Op zondag 14 mei vertrekken zes kameraden met hun fiets op bedevaart naar Santiago de Compostela. Enkele deelnemers zijn lid van de Poperingse wielerclub de Gedongs. Deze gepensioneerde of net niet-gepensioneerde fitte zestigers starten aan het bronzen beeld van Sint-Jacob in Sint-Jacobs-Kapelle bij Diksmuide. Ze fietsen voor het goede doel: De Walhoeve vzw in Westvleteren.

Hun tocht, met de koersfiets, is ongeveer 2.400 km lang, gemiddeld 100 km per dag, met in totaal 25.000 hoogtemeters, verdeeld over 24 fietsdagen, doorheen Frankrijk en Noord-Spanje. Zes dagen fietsen, één dag rust. Rik Houwen, Ludo Faes, Jean-Marie Vanalderweireldt, Eddy Bekaert, Bart Denturck en Wim Coopman maken hiermee niet alleen hun droom waar, maar dienen ook meteen een goed doel. Ze zamelen hiermee geld in voor vzw De Walhoeve.

Studentikoze fun

“Het idee ontstond zo’n 15 jaar geleden”, opent Ludo Faes, bezieler van het initiatief. “Een van mijn vrienden uit mijn studententijd, namelijk Eddy, die straks trouwens weer van de partij is, had diabetes, en wilde aantonen dat het leven daarmee niet stopte, en hij reed met zijn fiets naar Compostella. Dat sprak me zo aan, dat ik mezelf bezwoer het ook eens te doen. Maar drukke carrières, en krappe agenda’s gooiden roet in het eten. Het kwam er maar niet van. Tot nu, nu hebben we tijd, want we zijn met pensioen (of toch bijna voor sommigen)”, glimlacht Ludo. “En zo kwamen wij in het verhaal”, pikt Rik in, “Ludo enthousiasmeerde 3 studiegenoten en nog twee fietskameraden van wielerclub de Gedongs, en zo is ons team compleet. We houden het bewust bij 6 mensen, we zijn 4 weken weg, het moet beheersbaar en studentikoze fun blijven, ook voor krasse knarren”, knipoogt Rik. “We zijn trouwens goed georganiseerd”, gaat fietscopain Wim verder. “De taken zijn verdeeld over de zes pelgrims, elk zijn taak. We hebben speciaal een tenue laten maken voor deze gelegenheid en er is begeleiding met een camionette met bagage, reservefietsen, er is aan alles gedacht.”

Waardevol doel

“We willen wel beklemtonen dat onze tocht volledig met onze eigen pensioencentjes wordt bekostigd”, verduidelijkt Ludo. “Als brave huisvaders meenden we dat onze zonden niet dermate groot zijn, maar we wilden ons exploot toch absoluut linken aan een kleinschalig, lokaal, maar absoluut waardevol goed doel: De Walhoeve. Vzw De Walhoeve richt zich op kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun leefomgeving met een ondersteuningsnood. Ze staan voor het zorg-saam begeleiden en ondersteunen in een warme en positieve omgeving. De opbrengst van onze sponsortocht is bedoeld voor het organiseren van het jaarlijkse kamp van de jongeren die vzw Walhoeve begeleidt. Dit jaar gaan ze naar Limburg, en willen ze de kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen.” “Dus als je écht wil supporteren voor onze fietsbenen, open dan je hart en je portemonnee. Wie ons wil steunen en volgen, kan ons vinden via de website van De Walhoeve.”