Groene Mobit-fietsen keren terug naar Kortrijk

De groene Mobit-deelfietsen keren binnenkort terug in het Kortrijkse straatbeeld na een afwezigheid van drie jaar. De voorbije drie jaar voorzag het Deense bedrijf Donkey Republic Kortrijk van deelfietsen, maar aan die samenwerking kwam eind vorige maand een einde. Sinds 2 juni waren er dan ook geen deelfietsen meer te verkrijgen in Kortrijk en deelgemeenten. Mobit vult vanaf augustus de leemte op.

Stad Kortrijk kiest opnieuw voor Mobit als deelfietsverdeler na een openbare aanbesteding. Ook Donkey Republic gaf zich op als kandidaat. Al zijn zij niet akkoord met hoe die aanbesteding verlopen is.

Volgens hen liep er heel wat fout bij het uitschrijven van de tender waardoor ze nooit een eerlijke kans gekregen hebben om Kortrijk ook de komende drie jaar van deelfietsen te voorzien. Nochtans ging het bedrijf prat op de service die het de voorbije drie jaren verleende, en had het maar wat graag de samenwerking met stad Kortrijk verlengd.

Kostprijs

Bevoegd schepen van Mobiliteit, Axel Weydts (Vooruit) pareert die kritiek en meldt dat er enkel voldaan werd aan de vaste regels rond overheidscontracten. Die regel omvat dat elke publieke aanbesteding maximaal drie jaar mag duren en dat er daarna een nieuwe aanbesteding uitgeschreven moet worden. Wat hier dus het geval geweest zou zijn.

De reden waarom Kortrijk toch opnieuw koos voor Mobit is de kostprijs. Een nieuwe samenwerking met Mobit zou voor Kortrijk goedkoper uitvallen, dan om die met Donkey Republic te verlengen. Indertijd had de stad 57.000 euro veil om het Donkey Republic-netwerk in Kortrijk en deelgemeenten te installeren. Heel wat Kortrijkzanen deden de voorbije drie jaar een beroep op de deelfietsen. Bijvoorbeeld om van thuis naar het station te rijden of om een korte verplaatsing in de Kortrijkse binnenstad te maken.

Leiedal

Bij Donkey Republic krijgen we te horen dat die financiering nodig is om ook überhaupt break-even te kunnen draaien in Kortrijk. Toch zou het voor Mobit mogelijk zijn om diezelfde diensten tegen een lager tarief aan te bieden. Een ander voordeel is dat alle andere steden en gemeenten die deel uitmaken van de intercommunale Leiedal ook Mobit gebruiken.

Binnenkort zouden de eerste groene deelfietsen opnieuw moeten opduiken in het Kortrijkse stadsbeeld. Vanaf augustus worden er 200 deelfietsen neergepoot. Een belangrijk verschil in vergelijking met de vorige passage van Mobit door Kortrijk. Net als bij Donkey Republic wordt er gewerkt met vaste drop-offpunten om een wildgroei aan deelfietsen tegen te gaan.